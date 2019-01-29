Vefat Eden Eski Milletvekili Yıldırım İçin TBMM'de Tören
1 saat önce
ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15'inci dönem Milletvekili Süleyman Yıldırım (84) için TBMM'de tören düzenlendi.
ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15'inci dönem Milletvekili Süleyman Yıldırım
(84) için TBMM'de tören düzenlendi. Ankara
'da dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden evli ve 6 çocuk babası Süleyman Yıldırım için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene; Yıldırım'ın ailesi ile birlikte, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Meclis Başkanvekili Levent Gök
, TBMM İdare Amiri Ahmet Yegin, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç
ve CHP'li milletvekilleri katıldı. Törenin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
mezunu olan Yıldırım'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tunceli
'ye götürüldü. 15'inci dönem (1973-1977) Tunceli Milletvekili olarak görev yapan Yıldırımın cenazesi, yarın Güleç Köyü mezarlığında toprağa verilecek.
Haber: ANKARA/DHA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:58 Kaynak: DHA
Ankara'da Yapımı Tamamlanan Stat, Kapılarını Açtı
Kızını Kiralık Otomobille Kaçırıp Güvenlik Görevlisini Metrelerce Sürükledi! Kamera Kayıttaydı
Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu
Son Dakika! Erdoğan: Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2,5'a İndiriyoruz