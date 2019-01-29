Son Dakika Haberleri: Vefat Eden Eski Milletvekili Yıldırım İçin TBMM'de Tören

Vefat Eden Eski Milletvekili Yıldırım İçin TBMM'de Tören

1 saat önce

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15'inci dönem Milletvekili Süleyman Yıldırım (84) için TBMM'de tören düzenlendi.

Vefat Eden Eski Milletvekili Yıldırım İçin TBMM'de Tören, System.String[]
ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15'inci dönem  Milletvekili Süleyman Yıldırım (84) için TBMM'de tören düzenlendi.

Ankara'da dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden evli ve 6 çocuk babası Süleyman Yıldırım için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene; Yıldırım'ın ailesi ile birlikte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanvekili Levent Gök, TBMM İdare Amiri Ahmet Yegin, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP'li milletvekilleri katıldı. Törenin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yıldırım'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tunceli'ye götürüldü. 15'inci dönem (1973-1977) Tunceli Milletvekili olarak görev yapan Yıldırımın cenazesi, yarın Güleç Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

Haber: ANKARA/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:58 Kaynak: DHA

Ankara, Milletvekili, Güncel
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