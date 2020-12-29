Vefat eden eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Acar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kalp krizi sonucu iki gün önce 71 yaşında vefat eden eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar'ın cenazesi toprağa verildi.

Acar'ın naaşı, uzun yıllar görev yaptığı ODTÜ'deki saygı geçidinin ardından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazına Acar'ın ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile akademisyenler katıldı.

Cenaze namazının ardından Acar'ın ODTÜ bayrağına sarılı tabutu, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.