Milletvekili seçilen Can Atalay neden serbest bırakılmıyor? Adalet Bakanı'nın açıklamasına TİP'ten jet yanıt - Son Dakika
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Milletvekili seçilen Can Atalay neden serbest bırakılmıyor? Adalet Bakanı'nın açıklamasına TİP'ten jet yanıt

07.06.2023 19:03

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekili seçilmesine rağmen cezaevinden tahliye edilmeyen TİP'li Can Atalay'ın serbest bırakılmamasıyla ilgili, "Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasa'nın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan" dedi. Bakan Tunç'a yanıt veren TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Kesinleşmiş hüküm yok, dosya Yargıtay'da" ifadelerini kullandı.

Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Can Atalay, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçildi. Atalay vekil seçilmesine rağmen hala serbest bırakılmadı. Atalay'ın durumu yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu.

"YARGITAY'DAN GELECEK CEVABA GÖRE MECLİS BAŞKANLIĞI HAREKET EDECEK"

TBMM Genel Kurulu'nda yeni kabine üyelerinin ant içme töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, "Onunla ilgili yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığı'na başvurular var. Bu başvurular neticesinde elbette yargı süreciyle ilgili Meclis Başkanlığı gelen cevaplara göre hareket edecektir. Adalet Bakanlığı'nın uhdesinde değil. Yargıtay'da görülen bir dava. Gezi davasıyla ilgili hususu sordunuz. Yargıtay'da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor, hüküm verilmiş. Yargıtay'dan gelecek cevaba göre Meclis Başkanlığı hareket edecektir. Biliyorsunuz Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasa'nın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımızla Yargıtay arasındaki yazışma sonrası ortaya çıkacak hususlar." ifadelerini kullandı.

TİP'TEN BAKAN TUNÇ'A 4 MADDELİK YANIT

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Bakan Tunç'un Can Atalay'a ilişkin açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. 4 maddelik bir paylaşım yapan Erkan Baş, şunları söyledi:

"1- Kesinleşmiş hüküm yok, dosya Yargıtay'da.

2- Kesin hüküm olmadığına göre Anayasa 14 kapsamında olduğuna kim, nasıl karar veriyor?

3- Hüküm varsa nasıl aday olabildi ve seçildi?

4- Milletvekili değilse şu anda yapılan seçimde nasıl TBMM Başkanlığı'na aday olabiliyor?"

Vekil seçilen Atalay neden serbest bırakılmıyor? Adalet Bakanı'nın açıklamasına TİP'ten jet yanıt
YORUMLAR (3)
  • Alper006 : Acilen bu konuda kanunda gerekli değişikliklerin yapılarak bu ve buna benzer durumlardan nemalanmanın önüne geçmek gerek. Cevap Yaz 35 8 Yayından Kaldır
  • Mevlüt Sarioğlu: BUKADAR SAÇMALIK OLAMAZ CEZAEVİNDEKİ ADAM MİLLETVEKİLİ ADAYI CUMHURBAŞKANI ADAYI FALAN OLUYOR, DEMOKRASİ DİYECEKSEN BÖYLE DEMOKRASİ ÇOK SAÇMA, BİZ BİR TARAFLARIMIZI YIRTIYORUZ BİZİ TEMSİL VE YÖNETECEK ADAY SEÇMEK İÇİN SİZDE DALGA GEÇER GİBİ HAPİSTEKİ ADAMI ADAY YAPIN. Cevap Yaz 40 2 Yayından Kaldır
  • Mevlüt Sarioğlu: Nasıl bir kanun koca ülke yönetiyorsunuz bazı şeylerde hata yapıyorsunuz hemde bu hatayı yıllardır devam ettiriyorsunuz Arkadaş bir insan cezaevinde neden aday olabiliyor madem bunun adaylığını kabül ediyorsunuz ozaman suçsuzmu suçsuzsa neden cezaevinde Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
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