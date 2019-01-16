Son Dakika Haberleri: Venezuela Başkan Yardımcısı Maddah, Altın Rafinerisinde İncelemelerde Bulunmak Üzere Çorum'a Geldi

Venezuela Başkan Yardımcısı Maddah, Altın Rafinerisinde İncelemelerde Bulunmak Üzere Çorum'a Geldi

1 saat önce

Venezuela Başkan Yardımcısı Maddah, altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi Maddah, Türkiye ziyareti kapsamında Çorum'daki altın rafinerisinde incelemelerde bulunacakÇORUM - Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Türkiye ziyareti kapsamında...

Venezuela Başkan Yardımcısı Maddah, altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi
Maddah, Türkiye ziyareti kapsamında Çorum'daki altın rafinerisinde incelemelerde bulunacak

ÇORUM - Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Türkiye ziyareti kapsamında bir altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Amasya- Merzifon Havalimanına gelen El Aissami Maddah'ın Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı karşıladı.
Ziyarette dünyanın en büyük altın üretici olan Venezuela ile ticari işbirliği noktasında görüşmeler yapılarak neler yapılabileceği masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmiş ziyarette iş insanı Ahmet Ahlatcı'nın sahibi olduğu rafineri hakkında Maduro'ya bilgi vermişti. Bu görüşmenin ardından Ahlatcı ile yakından ilgilenen Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki altınların işlenmek üzere Çorum'a gönderebileceklerini ifade etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:56 Kaynak: İHA

Türkiye, Çorum, Venezuela, Genel
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