Venezuela\'da binlerce kişi Maduro\'ya destek için yürüdü! ABD\'ye tepki gösterdiler

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta binlerce kişi, ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek için sokaklara çıktı.
Caracas kent merkezinde binlerce kişi ABD'nin cumartesi gece yarısından sonra düzenlediği askeri operasyonla Başkan Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmasını kınamak için "Venezuela için Büyük Yürüyüş" adı altında gösteri yaptı.
Maduro destekçileri, ABD'nin askeri müdahalesine ve başkanlarının alıkonulmasına karşı pankartlar taşıyarak, "Venezuela kararlı bir şekilde mücadele ediyor", "Onu (Maduro) geri istiyoruz", "İşçi sınıfı başkanımızı geri verin", "Egemenlik pazarlık konusu değildir" ve "Maduro'ya her zaman sadığız" şeklinde sloganlar attı.
Venezuela basınına konuşan bir gösterici, "Egemenliğimize saygı gösterilmesini ve Başkanımız Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in geri dönmesini talep ediyoruz." dedi.
Maduro'ya destek gösterileri Venezuela dışında Küba ve Kolombiya gibi bazı Latin Amerika ülkeleri ile İspanya gibi Avrupa ülkelerinde de oldu.
Diğer yandan dünyanın farklı yerlerinde Venezuelalı muhaliflerin ve sağ görüşlü grupların ABD'nin müdahalesini kutlayan gösterileri de yapıldı.
ABD, Venezuela'ya düzenlediği saldırılar sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i "yargılanmak üzere" ABD'ye kaçırmıştı.
Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ise, ülkesinin ABD'ye boyun eğmeyeceğini ve Venezuela'nın tek liderinin Maduro olduğunu söylemişti.
Venezuela Yüksek Mahkemesi, Maduro'dan boşalan koltuğa geçici olarak geçecek ismin Delcy Rodriguez olduğunu açıklamıştı.
Venezuela Savunma Bakanı Lopez, daha sonra ordu adına okuduğu bildiride, "Yüksek Mahkeme kararıyla Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı olarak tüm yetkileri, görevleri ve sorumlulukları üstlenmek üzere atandı ve bu atama Olağanüstü Hal Kanunu ve Ulusal Güvenlik Kanunu'na tam uyum içinde gerçekleştirilmiştir" demişti.
Baskın sonrası düzenlenen basın toplantısında Trump, Rodríguez'in ABD ile çalışmaya istekli olduğunu söylediğini ve bunun Venezuela'yı geçici olarak "yönetmesine" imkân sağlayacağını dile getirmişti.
