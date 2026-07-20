Venezuela’nın Ankara Büyükelçiliğinden Ali Şahin’e teşekkür mektubu

Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutiérrez imzasıyla iletilen mektupta, Ali Şahin’in TBMM Genel Kurulu’nda Venezuela halkı için dile getirdiği taziye ve dayanışma mesajlarının büyük bir teselli kaynağı olduğu ifade edildi.

Büyükelçi Gutiérrez imzalı mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Venezuela halkıyla dayanışmanızı ifade eden ve 24 Haziran’da ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle taziyelerinizi ileten konuşmanızı öğrendik. Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Venezuela Hükûmeti ve halkı adına en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Sözleriniz bizleri derinden etkiledi ve büyük acımızın yaşandığı bu dönemde bizlere teselli verdi.”

Mektupta, Ali Şahin’in Genel Kurul’da dile getirdiği “Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır; Karakas’ın gözyaşları Kahramanmaraş’ın, Hatay’ın, Malatya’nın ve Adıyaman’ın gözyaşlarıdır.” sözlerinin Venezuela halkını derinden etkilediği belirtilerek, bu ifadelerin iki ülke halkı arasındaki samimi kardeşliğin en güçlü yansımalarından biri olduğu vurgulandı.

Büyükelçi Gutiérrez mektubunda ayrıca, “Türkiye’nin kardeş halkının acısı her zaman bizim de acımız olacak, tıpkı sevinçlerinizin bizim sevincimiz olduğu gibi.” ifadelerine yer vererek iki ülke arasındaki dayanışma ve dostluk bağlarına dikkat çekti.

Mektupta ayrıca, Türkiye’nin ve Türk halkının deprem sonrasında Venezuela’ya gösterdiği desteğin ülke genelinde büyük takdir topladığı, bu dayanışmanın yas sürecinde Venezuela halkına güç verdiği ve yeniden toparlanma sürecine önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Büyükelçi Gutiérrez, mektubunu “Dostluğumuzun ve kardeşliğimizin bu anlamlı ifadesini daima hatırlayacağız.” sözleriyle tamamladı.