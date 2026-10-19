Viennalife, sürdürülebilir yükseliş stratejisini altın güçle şekillendiriyor

Viennalife Emeklilik ve Hayat, 1-4 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlediği 2026 Satış ve Acente Satış Konferansı'nda sürdürülebilir yükseliş stratejisini ve yeni dönem önceliklerini paylaştı. Yaklaşık bin 600 kişinin katıldığı konferansta şirket, insan, teknoloji, veri ve finansal güçten oluşan dört kurumsal temel üzerinde yükselen altı gücünü tanıttı.

Türkiye'de 28 yıldır faaliyet gösteren Viennalife Emeklilik ve Hayat, “6 Güç. Tek Kalp. Sürdürülebilir Yükseliş…” mottosuyla düzenlediği konferansta satış ekipleri ve acenteleriyle bir araya geldi. Şirketin uzun vadeli hedeflerinin ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımının ele alındığı konferansta, Vienna Insurance Group'un (VIG) veri ve yapay zekâ alanındaki stratejik öncelikleri de paylaşıldı.

DÖRT SAĞLAM TEMEL ÜZERİNDE YÜKSELEN ALTI GÜÇ

Viennalife, sürdürülebilir yükseliş stratejisini insan, teknoloji, veri ve finansal güçten oluşan dört kurumsal temel üzerine inşa ediyor. Şirket, bu temellerin sağladığı kurumsal kapasiteyi uzun vadeli başarıya dönüştürmek amacıyla altı temel gücü çalışma kültürünün merkezine yerleştiriyor: Kusursuz İşleyiş, Sürekli Yenilik, Güçlü İletişim, Doğru Öngörü, Çeviklik ve Güven.

Birbirini tamamlayan bu altı güç; operasyonel mükemmelliği, yenilikçi düşünceyi, etkili iletişimi, veriye dayalı karar alma yetkinliğini, değişime uyum kabiliyetini ve güvene dayalı ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım, şirketin yalnızca büyümesini değil, büyümenin kalitesini ve sürekliliğini de güvence altına almayı hedefliyor.

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, Ocak-Ağustos 2026 döneminde hayat sigortası prim üretimi nominal olarak yüzde 44,3 büyüyerek 156,1 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde toplam sigorta pazarındaki büyüme yüzde 28,1 olarak gerçekleşirken, Viennalife yüzde 11,28 pazar payıyla hayat sigortası sektöründeki üçüncü sıradaki konumunu sürdürdü.

“VERİ VE YAPAY ZEKÂ YETKİNLİKLERİNİ TÜM SÜREÇLERE ENTEGRE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ”

VIG CEO 2. Yardımcısı ve Viennalife Yönetim Kurulu Başkanı Gerhard Lahner, konferansta grubun uluslararası deneyimine ve teknolojik dönüşüm önceliklerine değinerek şunları söyledi:

“VIG, yaklaşık 200 yıllık geçmişi, güçlü finansal yapısı ve 30 ülkede faaliyet gösteren 50'den fazla sigorta şirketiyle Avrupa'nın ilk 10 sigorta grubu arasında yer alıyor. Bu birikimi geleceğin ihtiyaçlarıyla birlikte geliştirmeye devam ediyoruz. Grup genelinde 2028 yılına kadar veri ve yapay zekâ yetkinliklerini iş süreçlerimize entegre etmeyi hedefliyoruz. Türkiye, uzun vadeli perspektifle yaklaştığımız önemli pazarlardan biri. Buradaki gelişimimizi teknoloji, kurumsal yetkinlikler ve sürdürülebilir değer yaratma anlayışıyla desteklemeye devam edeceğiz.”

“BÜYÜMEMİZİN HIZI KADAR KALİTESİNE, SONUÇLARIMIZ KADAR SÜREKLİLİĞİNE DE ÖNEM VERİYORUZ”

Viennalife Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Uğur Tozşekerli, şirketin sürdürülebilir yükseliş yaklaşımını ve gelecek dönem hedeflerini şu sözlerle değerlendirdi:

“Sürdürülebilir yükselişi yalnızca finansal sonuçlarla değil, bu sonuçları mümkün kılan iş yapış biçimimiz, kurumsal yetkinliklerimiz ve yarattığımız uzun vadeli değerle tanımlıyoruz. İnsan, teknoloji, veri ve finansal güçten oluşan dört temelimiz üzerinde yükselen altı gücümüz, bugün ulaştığımız başarıları gelecekte de sürdürebilmemizin anahtarını oluşturuyor.

Hedefimiz yalnızca daha büyük bir şirket olmak değil; müşterilerimizin en çok tavsiye ettiği, sektörüne yön veren, sürdürülebilir kârlılığı ve güçlü satış organizasyonuyla öne çıkan bir şirket olmak. Bu nedenle büyümemizin hızı kadar kalitesine, elde ettiğimiz sonuçlar kadar bu sonuçların sürekliliğine de önem veriyoruz.

Kusursuz İşleyiş, Sürekli Yenilik, Güçlü İletişim, Doğru Öngörü, Çeviklik ve Güven'i yalnızca birer ilke olarak değil, günlük iş yapış biçimimizin ayrılmaz parçaları olarak görüyoruz. Satış ekiplerimiz ve acentelerimizle paylaştığımız ortak hedefler, birlikte başarma kültürümüz ve birbirimize duyduğumuz güven, sürdürülebilir yükselişimizin en önemli güvenceleri arasında yer alıyor.”

ORTAK HEDEFLER, GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Konferans boyunca gerçekleştirilen toplantı ve etkinliklerde şirketin performans göstergeleri, satış organizasyonunun gelişimi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve gelecek dönem öncelikleri değerlendirildi.

Program, altı temel gücün günlük iş süreçlerine yansıtılması, ortak hedefler doğrultusunda iş birliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir yükseliş anlayışının tüm satış organizasyonunda benimsenmesine yönelik paylaşımlarla tamamlandı.