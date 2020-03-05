Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'İ yerli 9 film vizyona girecek.

Zengo Zengo, ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir. Ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran Zerrin, çocukluğundan beri rekabet halinde olduğu Menkibe'nin tasarımlarını çalıp, defile düzenlediğini öğrendiğinde deliye döner. Bunun üzerine genç kadın, terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de yanına alarak, hayatının değişmesine neden olacak zorlu bir maceraya atılır.

Nuh Tepesi Nuh Tepesi, bir yandan babasının isteğini yerine getirmek, diğer yandan da ayrılmak üzere olduğu hamile karısıyla arasını düzeltmek için çabalayan bir adamın hikayesini konu ediyor. Orta yaş krizi ile baş etmeye çalışan Ömer, babasının isteği üzerine onunla birlikte İstanbul'dan memleketleri Bursa'ya doğru yola koyulur. Ömer'in babası, öldüğü zaman köyün tepesinde bulunan, yıllar önce kendisinin diktiğini iddia ettiği bir ağacın altına gömülmek istemektedir. Ömer babasının isteğini kabul etse de, başta muhtar olmak üzere tüm köy halkı bu isteğe şiddetle karşı çıkar. Nuh Peygamber tarafından tarafından dikildiğine inandıkları ağaç, köylü için adeta bir geçim kapısı olmuş, günde onlarca kişi tarafından ziyaret edilir hale gelmiştir. Ömer ve babası, arazinin kendilerine ait olduğunu kanıtlayabilmek için uğraşırken, bürokrasi engeline takılırlar. Köyde geçirdikleri bu zaman, yıllardır birbirlerini görmeyen baba oğulun itiraflar silsilesine dönüşecektir.

Mendilim Kekik Kokuyor Anadolu'da bir kasabada yaşayan Hasan ile amcasının oğlu Yusuf, Elif adında bir kadına aşık olur. Elif'in gönlü de iki adamdan birine düşer ama bunun kim olduğunu kimseye belli etmez. Tam da bu sırada eli silah tutan tüm erkekler Çanakkale Cephesi'ne çağırılır. Cepheye gitmeden önce Elif'e açılmak isteyen Yusuf, genç kadına Hasan'ın başkasını sevdiğini belirterek ilanı aşk eder ve Elif'in Hasan için işlediği kekik kokulu mendili gizlice alır. Cepheye doğru yola koyulan Yusuf, Hasan ve diğer gönüllüler, İstanbullu Eftal ile birlikte keşfe çıkan Karagöz Oynatıcısı Rüstem Çavuş ile karşılaşır. Bu sırada Anzak'ta meydana gelen saldırı sonucu gönüllülerden bir kısmı ölürken Hasan, Yusuf, Çopur, Rüstem Çavuş ve İstanbullu Eftal esir kampına götürülür.

Hayal Adası Hayal Adası, eğlenmek için bir adaya giden bir grup insanın yaşadıkları konu ediliyor. Bir grup insan, gönüllerince eğlenecekleri, hayallerindeki birçok şeyi gerçekleştirebilecekleri Fantasy Island'a gider. Gizemli bir adam olan Bay Roarke, tatil köyüne gelen şanslı misafirlerinin en gizli hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi vaat eder. Fakat adada onları bekleyen düşlediklerinden oldukça farklıdır. Karanlık temalar ve doğaüstü olaylarla karşı karşıya kalan insanlar, hayatta kalabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır. Jeff Wadlow'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde Michael Peña ve Jimmy O. Yang yer alıyor.

Seberg Politik bir gerilim olan "Seberg", aktris Jean Seberg'i araştırmak üzere görevlendirilen genç bir FBI ajanının adımlarını takip ediyor. 1960'ların sonlarında Los Angeles'taki sivil haklar hareketinde yer alan Seberg, radikal Afrikalı-Amerikalı aktivist örgütü Black Panther Partisi'ni desteklemiş ve sonuç olarak FBI, COINTELPRO programı aracılığıyla kendisini baltalama girişimlerinde bulunmuştu.

Sabit Kanca: Son Soru Sabit Kanca: Son Soru, yarışmalara katılmamaya karar vermişken sevdiklerinin hayatını kurtarmak için yeniden bilgisini kullanmak zorunda kalan Sabit Kanca'nın yaşadıklarını konu ediyor. Sabit Kanca, sürekli yarışmalara katılan ve verdiği cevaplarla fenomen haline gelen bir adamdır. Ancak hafıza kaybı yaşayan Kanca artık yarışmalara katılmamaya karar verir. Kanca'nın hayattaki tek amacı, kendisinin sebep olduğunu düşündüğü kaza sonucu tekerlik sandalyeye bağlı olan Zeki'yi iyileştirebilmektir. Zeki için elinden ne gelirse yapmaya hazır olan Sabit Kanca, bu süreçte kurtulmak istediği geçmişinden uzaklaşamaz. Bilmediği bir düşmanla karşı karşıya kalan Sabit Kanca, sevdiklerini kurtarabilmek için yeniden bilgisini kullanmak zorunda kalır.

El-Deccur El-Deccur, öğretmenleri ile birlikte kazı çalışması yapmaya giden bir grup arkeoloji öğrencisinin yaşadıklarını konu ediyor. Bir grup arkeoloji öğrencisi, öğretmenleri ile birlikte kazı yapmak için yola koyulur. Daha önceden belirledikleri bir bölgeye giden ekip, oldukça heyecanlıdır. Herkes keyifle kazı için çalışmaya başlar. Kısa bir süre sonra ekipten bir öğrencinin kazı sırasında tılsımlı bir obje bulması, hepsinin hayatının altüst olmasına neden olur. Ekibin mutluluğu, gecenin çökmesiyle birlikte yerini korkuya bırakır. Gece olmasıyla birlikte Deccur ile yüzleşmek zorunda kalan 7 kişilik gurubun kurtulmasının tek yolu sabah olmasıdır.

Yokuş Aşağı Evli bir çift, çocukları ile birlikte Alp Dağlarına kayak tatiline gider. Ancak burada yaşamlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olan olaylarla karşı karşıya kalırlar. Tatil sırasında üzerlerine düşen bir çığın ardından birbirlerine olan tepkilerini ölçen ailede, Pete'in diğer aile üyelerinin ölüp ölmemesiyle ilgilenmediği fark edilir. Bunun üzerine ailesi, Pete'den uzaklaşmaya başlar.

Tamircikler Robotçuklara Karşı Profesör Eugenius'un kendisi gibi başarılı bir mucit olan okuldan arkadaşı Erika ile karşılaşması, hem kendisi hem de Tamircikler için büyük bir tehlike oluşturur. Eugenius'un yıllardır görmediği Erika, kendisine Tamirciklerden daha kuvvetli ve hızlı olan Robotçuklar adını verdiği minik yardımcılar üretmiştir. Üstelik Robotçuklar ve Tamircikler arasında bir yarışma planlanmıştır. Tamircikler'in yarışmayı kaybetmesi durumunda Erika, onların varlığını tüm dünyaya açıklayacaktır. Profesör ve Tamircikler, kendileri için büyük bir tehlike oluşturan bu yarışı kazanabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

(İHA)