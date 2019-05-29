Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
Son Dakika Spor Haber

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

53 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Dobrev Dobromir (Bulgaristan), Shaaban Nasr (Mısır)Almanya: Hanke, Poll, Gründing, Lippmann, Stigrot, Schölzel (Pogany, Barber, Drewniok, Orthmann, Imoudu, Schwertmann)Türkiye: Cansu Özbay, Fatma Yıldırım, Zehra Güneş, Meryem Boz, Şeyma Ercan, Kübra Çalışkan...

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Dobrev Dobromir (Bulgaristan), Shaaban Nasr (Mısır)
Almanya: Hanke, Poll, Gründing, Lippmann, Stigrot, Schölzel (Pogany, Barber, Drewniok, Orthmann, Imoudu, Schwertmann)
Türkiye: Cansu Özbay, Fatma Yıldırım, Zehra Güneş, Meryem Boz, Şeyma Ercan, Kübra Çalışkan (Simge Şebnem Aköz, Ezgi Dilik, Ebrar Karakurt)
Setler: 21-25, 16-25, 15-25
Süre: 76 dakika (25, 28, 23)
2019 FIVB Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabındaki ikinci maçında Almanya'yı 3-0 yendi.
Ankara'da ilk galibiyetini elde eden Türkiye, ikinci haftadaki üçüncü ve son maçını yarın saat 17.30'da Rusya ile oynayacak.
Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan etabını 3'te 3 yaparak namağlup kapatmıştı. Uluslar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye'nin 12 puanı bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:11 Kaynak: AA
Türkiye Voleybol Federasyonu, Mısır, Bulgaristan, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi Edin Dzeko, Inter ile Anlaşma Sağladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 20:04:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]