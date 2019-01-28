Son Dakika Haberleri: Voleybol: Avrupa Kupaları

Voleybol: Avrupa Kupaları

24 dakika önce

Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 3 Türk takımı sahaya çıkacak.

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Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 3 Türk takımı sahaya çıkacak.

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları yapılacak.

E Grubu'nda galibiyeti bulunmayan Arkas Spor, yarın İzmir'de Rusya'nın Dinamo Moskova takımını ağırlayacak.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

A Grubu'nda yer alan Halkbank, 4. hafta mücadelesinde Almanya'nın United Volleys ekibini konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, 30 Ocak Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak.

Almanya'da yapılan maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank'ın grupta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Türkiye'yi Erkekler CEV Kupası'nda temsil eden Galatasaray ise 4'lü final turu ilk maçında Belçika'nın Lindemans takımıyla 30 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:50 Kaynak: AA

voleybol, Avrupa, Spor
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