Voleybol: Avrupa Kupaları

Voleybolda Avrupa
kupalarında bu hafta 3 Türk takımı sahaya çıkacak.
Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları yapılacak.
E Grubu'nda galibiyeti bulunmayan Arkas Spor
, yarın İzmir
'de Rusya
'nın Dinamo Moskova
takımını ağırlayacak. Atatürk
Voleybol Salonu Vestel
Venus Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
A Grubu'nda yer alan Halkbank, 4. hafta mücadelesinde Almanya
'nın United Volleys ekibini konuk edecek. TVF
Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, 30 Ocak Çarşamba
günü saat 17.30'da oynanacak.
Almanya'da yapılan maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank'ın grupta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Türkiye
'yi Erkekler CEV Kupası'nda temsil eden Galatasaray
ise 4'lü final turu ilk maçında Belçika
'nın Lindemans takımıyla 30 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.