Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yarın 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Spor Toto- Halkbank (Başkent)
15.00 Altekma- İnegöl Belediyespor (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
16.00 Sorgun Belediyespor- Afyon Belediye Yüntaş (Sorgun)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Arkas Spor (Haldun Alagaş)
17.30 Tokat Belediye Plevne- Haliliye Belediyespor (Ali Yücel)
19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
Not: Arhavi Voleybol-Ziraat Bankkart ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- Kaynak: AA
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