Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Ligde 17. haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Arhavi Voleybol (Haldun Alagaş)
17.30 Tokat Belediye Plevne- Sorgun Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
25 Kasım Çarşamba:
16.00 Arkasspor- Afyon Belediye Yüntaş (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
19.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (Başkent)
Not: Spor Toto- Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Solhanspor ve Haliliye Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta maçları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
- Kaynak: AA
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