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Voleybol: Haftanın programı

7 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 7. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 5. hafta maçları yapılacak.

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 7. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 5. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Bugün:

18.30 Galatasaray HDI Sigorta- PTT (Burhan Felek)

19.30 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)

Yarın:

14.00 Beşiktaş- Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

15: 00 Karayolları-Atlasglobal Yeşilyurt (TVF Başkent)

18.00 Fenerbahçe Opet- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

19.30 Eczacıbaşı VitrA- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)

AXA Sigorta Efeler Ligi

10 Kasım Pazar:

14.00 Ziraat Bankası- Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Arhavi Voleybol (Haldun Alagaş)

14.00 Sorgun Belediyespor- İnegöl Belediyespor (Sorgun)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

17.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk Vestel Venus)

11 Kasım Pazartesi:

19.30 Spor Toto-Halkbank (TVF Başkent)

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:20 Kaynak: AA
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