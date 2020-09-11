Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise ilk hafta maçlarına devam edilecek. Ligde 8 Eylül Salı günün yapılan sezon açılış maçında Halkbank, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yenmişti.
Öte yandan, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta- Sorgun Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde ise Türk Hava Yolları- Sarıyer Belediyespor maçları ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya liglerde birinci haftanın programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)
Yarın:
12.00 PTT-Kuzeyboru (TVF Başkent)
16.00 Karayolları-VakıfBank (TVF Başkent)
18.00 Nilüfer Belediyespor- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)
14.00 Çan Gençlik Kalespor-İlbank (Çan Şehit İbrahim Eriç)
13.00 Fenerbahçe Opet- Beşiktaş (Burhan Felek)
18.30 Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt (Eczacıbaşı)
AXA Sigorta Efeler Ligi
13 Eylül Pazar:
12.00 Spor Toto-Solhanspor (TVF Başkent)
16.00 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankkart (İnegöl)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)
16.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Tokat Belediye Plevne- Arhavi Voleybol (Ali Yücel)
14 Eylül Pazartesi:
14.30 Haliliye Belediyespor-Altekma (11 Nisan)
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:29 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika Spor