Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 6. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Sistem9 Yeşilyurt- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

16.30 Beşiktaş-Karayolları (Burhan Felek)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.00 Kuzeyboru- Galatasaray HDI Sigorta (Aksaray)

19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

19.00 Eczacıbaşı VitrA- PTT (Eczacıbaşı)

30 Eylül Çarşamba:

15.00 Fenerbahçe Opet-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek)

Not: İlbank-VakıfBank müsabakası, konuk takımın oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

30 Eylül Çarşamba:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Haliliye Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Sorgun Belediyespor- Halkbank (Sorgun)

17.30 Tokat Belediye Plevne- Spor Toto (Ali Yücel)

18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)

1 Ekim Perşembe:

15.00 Solhanspor-Galatasaray HDI Sigorta (Karşıyaka)

Not: Ziraat Bankkart- Afyon Belediye Yüntaş müsabakası, konuk ekibin oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi. Ayrıca Arhavi Voleybol- Arkas Spor ve Altekma- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları, 14 Ekim'de oynanacak.