Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında 6, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında 2 karşılaşma yapıldı.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde oynanan derbide Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Öte yandan Kuzeyboru, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ın maça çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip ilan edildi.
Liglerde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Karayolları- PTT: 1-3
İlbank-Sistem9 Yeşilyurt: 1-3
VakıfBank- Beşiktaş: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet: 0-3
Çan Gençlik Kalespor- Sarıyer Belediyespor: 3-0
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 1-3
AXA Sigorta Efeler Ligi
Fenerbahçe HDI Sigorta-Haliliye Belediyespor: 3-0
Tokat Belediye Plevne- Arkas Spor: 1-3
Kaynak: AA
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