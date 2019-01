Volkan, Bir Kaleciden Çok Daha Fazlası"

HİLMİ SEVER - Gençlerbirliği 'nin kaptanı deneyimli oyuncu Selçuk Şahin Fenerbahçe 'de 12 yıl birlikte forma giydikleri ve şampiyonluklar yaşadıkları eski takım arkadaşı Volkan Demirel 'in, sarı-lacivertli kulüp için bir futbolcudan çok daha büyük anlamlar taşıdığını söyledi.Selçuk Şahin, Gençlerbirliği'nin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya 'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Volkan, bir kaleciden ya da bir oyuncudan çok daha fazlası. Oynasa da oynamasa da o kulübün içerisinde bulunması gerekir, diye düşünüyorum." dedi.Volkan Demirel ile dost olduğunu aktaran Selçuk, şöyle konuştu:"Birkaç güne belli olur demişti, oldu. Özür diledi ve affedildi. Onun adına mutlu oldum. Volkan Demirel'in kadro dışı kaldığı gün söyledim, işler daha kötüye gidecek diye ve gerçekten de öyle oldu. Daha kötüye gittiler ve 17. sıraya kadar gerilediler. Çünkü Volkan işler kötü gittiğinde müdahale edebilecek, oyunculara gerekli uyarıyı yapabilecek, sözü geçen, insanların saygı duyduğu bir isim. Ama yaşanan olaylar maalesef onu takımın dışında bıraktı. Fenerbahçe bu süreçte daha zorlanmıştır, diye düşünüyorum. Zaten tabelada da bu görüldü. İkinci yarı yeni bir hoca ile beraber af durumu çıktı, kendisi de çıkıp özür diledi. Mutlaka kulüp ve takım çok daha iyi olacaktır.""Fenerbahçe kimsenin hayalinde bile kuramayacağı bir pozisyonda"Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'nin ilk yarının sonunda düşme hattında bulunmasına değinerek, "Fenerbahçe kimsenin akıl erdiremediği, hayalinde bile kuramayacağı bir pozisyonda. 2, 3. veya 5. hafta sonunda olsa belki olabilir dersin ama 17. hafta sonunda böyle bir tabloda bulunması benim adıma çok büyük sürpriz, şok edici bir durum. Fenerbahçe'de 12 sene oynadım, hiç böyle bir pozisyon içinde olmadık. En kötü 2, 3. oluyorduk." ifadelerini kullandı.Bu duruma rağmen camiadaki birlikteliğin Fenerbahçe için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Selçuk Şahin, "Taraftarlar destek veriyor, her maçta tribünleri dolduruyor. Belki yeni oluşum, yapılan transferler ya da kurulan takım çok istedikleri gibi olmadı. Belki Finansal Fair Play nedeniyle istenen oyuncular alınamadı ve istenen takım kurulamadı. Şimdiye kadar her şey olumsuz gitti ama camianın istediği, desteklediği bir isim teknik direktör olarak geldi. Ersun hoca iyi bir devre arası geçirecektir. Çünkü çok iyi ve sert antrenmanları var. Takıma iyi bir kondisyon yükleyecektir. Umarım ikinci yarıya da iyi başlarlar. Bundan sonra ne kadar yukarıya çıkabilirlerse onu kovalayacaklardır, umarım başarılı olurlar." şeklinde konuştu. Alper Potuk ve Ersun Yanal anısıSelçuk Şahin, teknik direktör Ersun Yanal'ın kendisiyle ilgili, "Fenerbahçe'ye Selçuk Şahin gibi karakterli oyuncular lazım, müthiş bir profesyonel. Bir takım için olmazsa olmaz kadar değerli bir adamdı. Selçuk'un başka özellikleri, yeteneklerinden daha öne çıkmıştı. Şampiyonlukta da çok önemliydi. Alper bir maçta bandajlarını unutmuştu, oyuna girecek, bir baktık Selçuk koşa koşa bandajları soyunma odasından getirdi." ifadelerinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:"Ersun hocaya teşekkür ederim. Kariyerimde önemli bir isim. Fenerbahçe'de çok güzel zaman geçirdik önemli bir şampiyonluk elde ettik. Takdir ettiğim, sevdiğim, zaman zaman da görüştüğüm bir hoca. O günkü karşılaşmada bir oyuncumuz sakatlandığı için sağlık ekibi en uzakta köşeye gitmişti. Malzemeler de onlarda. Alper'in de gerekli malzemeleri yanında olmadı, çok acil değişiklik olması gerekti, sağlık ekibinin yerinde olmadığını fark ettim içeriye koştum, bandajı aldım geldim, Alper hemen sarsın, oyuna girsin diye. Herhalde Ersun hoca bunu yakalamış. Ondan sonra da bu durumlar hakkında konuştuk. Sizinle konuştuğunda da dile getirmiş, teşekkür ederim. Ersun hoca böyle düşündüğü için gurur duydum."Selçuk, Ersun Yanal'ın "Takım içinden yeni Selçuklar bulacağım." sözü hakkında da, "Umarım bulur. Ona da görevinde başarılar diliyorum. Ersun hoca zor bir işe soyundu ama disipliniyle çalışkanlığıyla Fenerbahçe'yi toparlayacaktır." değerlendirmesini yaptı. Galatasaray 'ı 1-0 yendiğimiz maçta attığım gol çok özel"Selçuk Şahin, futbol kariyerinde birçok unutulmaz anı bulunduğunu anlatarak, "Birçok anı var, alıp bir yere koyabildiğim bir an yok ama şampiyonluklar yaşadığım maçlar, Sevilla maçı özel. Ali Sami Yen 'de Galatasaray'ı 1-0 yendiğimiz maçta attığım gol ve o maç çok özel. İyi birçok anım var, kötü anılarım da var ama onları çok hatırlamak istemiyorum. Güzel anım oldukça fazla." diye konuştu."Henüz bir şey bitmiş değil"Gençlerbirliği'nin hedefinin şampiyon olarak Süper Lig'e dönmek olduğunu aktaran Selçuk, şöyle devam etti:"Lige gerçekten çok iyi başladık. 8'de 8 belki bizim adımıza bir rekor oldu. İlk yarının 41 puanla iyi bitmesi iyi ama henüz bir şey bitmiş değil. Şampiyonluk adına ikinci yarının çok daha önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah ikinci yarıda ilk yarıda gösterdiğimiz performansı göstererek Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Çünkü onun için kurulmuş bir takım var. Yönetimimiz belki bu ligin çok üzerinde harcamalar yaparak bir takım kurdu ve şampiyonluğu çok istiyor. Birçok takım çok istiyor, bu nedenle her hafta zor maçlar bizi bekliyor. İnşallah şampiyonluğu biz yakalarız."Fenerbahçe'de 5 şampiyonluk gördüğünü hatırlatan Selçuk, Gençlerbirliği'nde de olursa 6. kez şampiyonluk sevinci yaşayacağını ifade etti."Türk futbolunda yeni bir hoca olarak görev yapmayı düşünüyorum"Bu ay sonunda 38 yaşında olacağını aktaran Selçuk Şahin, aktif futbol yaşantısından sonra teknik direktörlük yapmak istediğini açıkladı."Bu noktaya kadar üst seviyede oynayarak geldim. Yaş ilerledikçe ister istemez zorluklar başlıyor. Kendime iyi bakmaya çalışıyorum." diyen Selçuk, "Süper Lig'e çıkarsak, 1 sene daha kontratım var. Burada devam etmek en büyük dileğim. Seneye vücudumu dinleyerek karar vereceğim, çok sevdiğim bir iş, oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum ama tabii ki bir yerde bırakacağız. Futboldan sonraki hedefim hocalık gibi gözüküyor. Türk futbolunda yeni bir hoca olarak görev yapmayı düşünüyorum. O yolda da önümüz açık olur." şeklinde konuştu.Selçuk, teknik adam olarak hayalinin de büyük takımlar ve milli takım olduğunu belirtti."Bu seneki favorim Başakşehir Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Selçuk, şunları kaydetti:"Medipol Başakşehir birkaç senedir direkten dönüyor, zorluyorlar ama bu sene diğer takımların da geri kalmasından dolayı benim şu anki favorim Başakşehir ama Beşiktaş ve Galatasaray bırakacak değillerdir, Trabzonspor da iyi bir hava yakaladı. Şu an en favori Başakşehir, baskıları az, daha rahat futbol oynuyor, oturmuş bir kadrosu ve başlarında da iyi bir hoca var."Selçuk Şahin, Süper Lig'de en beğendiği oyuncunun Medipol Başakşehir'de forma giyen Edin Visca olduğunu sözlerine ekledi.