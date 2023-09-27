Volkswagen fabrikalarında bilgisayar sistemi arızası nedeniyle üretim durdu - Son Dakika

Volkswagen fabrikalarında bilgisayar sistemi arızası nedeniyle üretim durdu

Son Güncelleme: 27.09.2023 23:10

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in bilgisayar sisteminin büyük bir arızadan etkilendiği ve şirketin birçok fabrikada üretimi durdurmak zorunda kaldığı bildirildi. Arıza, yalnızca Almanya ile sınırlı değil. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in diğer ülkelerdeki fabrikaları da bu arızadan etkilendi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in bilgisayar sisteminin büyük bir arızadan etkilendiği ve şirketin birçok fabrikada üretimi durdurmak zorunda kaldığı bildirildi.

4 FABRİKADA ÜRETİM DURDU

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Volkswagen'in genel merkezi olan Wolfsburg'daki tesisinde, "bilgisayar sistemi ağında" bir kesinti tespit edildi. Ağdaki kesinti, dün öğle saatlerinden beri devam ederken, şirketin Almanya'daki 4 araç fabrikasında üretim askıya alındı.

KRİZ MASASI KURULDU

Wolfsburg, Emden, Zwickau ve Osnabrück Kassel, Braunschweig ve Salzgitter'deki parça fabrikaları da söz konusu bilgisayar sistemindeki arızadan etkilendi. Şirket Sözcüsü, Volkswagen Grubu'nun Porsche ve Audi markalarının da söz konusu sistem arızasından etkilendiğini aktararak, arızanın kaynağını araştırmak için kriz masası kurulduğunu bildirdi.

Sözcü, siber saldırı ihtimalini de dışladı.

DİĞER ÜLKELERDEKİ FABRİKALAR DA ETKİLENDİ

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberinde, söz konusu arızanın yalnızca Almanya ile sınırlı olmadığı, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in diğer ülkelerdeki fabrikalarının da etkilendiği ifade edildi.

Volkswagen'in ofislerindeki bilgisayarlarda, e-posta iletişimi gibi merkezi uygulamaların çalışmadığı da haberde belirtildi.

TOYOTA'NIN ÜRETİM SİSTEMİ DE ARIZALANMIŞTI

Dünyanın en büyük otomobil satıcısı Toyota da ağustosta üretim sistemindeki bir arıza nedeniyle 4 tesisindeki 28 montaj bandında bütün operasyonları durdurmak zorunda kalmıştı. Toyota, Japon tedarikçisi Kojima Industries'in bilgisayar sistemlerinin siber saldırıya uğramasının ardından Mart 2022'de tüm fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

Toyota'nın 14 fabrikasındaki 28 üretim hattının tamamı etkilenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Otomobil Volkswagen fabrikalarında bilgisayar sistemi arızası nedeniyle üretim durdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Volkswagen fabrikalarında bilgisayar sistemi arızası nedeniyle üretim durdu - Son Dakika
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