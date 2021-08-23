VTK Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetişiyor - Son Dakika

Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerine ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmayı hedefleyen VTK Volt Teknoloji Kolejleri milli bir teknoloji hamlesi başlatma amacıyla eğitim veren sayılı kurumlar arasında yer alıyor.

VTK Volt Teknoloji Kolejleri adıyla 4'ü İstanbul'da, diğer 3'ü Ankara, Kocaeli ve Bursa'da olmak üzere toplam 7 teknik lise açılması planlanıyor. Zincirin ilk halkası olan Atakent Kampüsü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürken Sancaktepe Kampüsü inşaatı da devam ediyor. VTÜ Volt Teknoloji Üniversitesi ile yükseköğretime de destek verilmesi hedefleniyor.

İŞ HAYATINA VE YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞTE KOLAYLIK

VTK Volt Teknoloji Kolejleri, sektörün liderleri ve yükseköğretim kurumlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği içerisinde olarak mezunlarının kendi alanlarında yükseköğretime geçişlerini kolaylaştırıcı ve destekleyici bir misyon yükleniyor. Öğrenciler sektör ve iş piyasasının güncel ihtiyaçlarına göre donatılıyor. Europass ve Erasmus+ gibi programlara dahil olup hem yurt içi hem de yurtdışında istihdam olanağı buluyor, aynı zamanda mezun olduklarında İş Yeri Açma Belgesi'ne sahip olup, kendi işlerini kurabiliyor.

ÜNİVERSİTELERLE YAPILAN İŞ BİRLİKLERİ BÜYÜK İMKANLAR SUNUYOR

VTK Volt Teknoloji Kolejleri, üniversitelerle gerçekleştirdiği iş birlikleri ile öğrencilerin, mesleki ve teknik eğitim, akademik eğitim ve yabancı dil eğitimi bağlamında yeterliliklerinin geliştirilmesini hedefliyor. Kolej iş birlikleriyle gençlerin henüz lise sıralarındayken üniversite ortamıyla iç içe olmasına imkan sağlıyor. Bu üniversiteler arasında; İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi yer alıyor.

3 ANA BÖLÜMDE TEKNİK EĞİTİM

VTK Volt Teknoloji Kolejleri'nde 24 kişilik özel sınıflarda, üstün fiziksel özellikli binasında ve son teknolojik atölyelerde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve İnşaat Teknolojileri olmak üzere 3 ana alanda eğitim veriliyor. Gelecek sene açmayı planladığımız Sancaktepe Kampüsümüzde ise Motorlu Araçlar Teknolojileri, Makine Teknolojileri, Kimya Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanlarında eğitim vereceğiz. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler teknisyen olarak nitelendirilirken, yükseköğrenimleri tamamlayarak mimar ve mühendislik gibi önemli mesleklere sahip olabiliyor.

ÖĞRENCİLER, ROBOT ÜRETİYOR

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümünde eğitim gören öğrenciler, robot teknolojisini en yakından takip etme fırsatı buluyor. Aldıkları eğitim doğrultusunda öğrenciler kendi robotlarını üretiyor, ulusal ve uluslararası yarışmalarda boy gösteriyor.

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ANADOLU TEKNİK PROGRAMI İLE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

Anadolu Teknik Programı ile öğrencilere 9. sınıftan itibaren Anadolu lisesi müfredatıyla, deneme sınavlarıyla, hafta içi ve hafta sonu etüt programlarıyla bir meslek elemanı olarak yetiştirilmenin yanı sıra yükseköğrenime geçişleri için de avantaj sağlanıyor. Eğitim sürecinin tamamında koç öğretmenler öğrencileri takip ediyor ve velileri düzenli olarak bilgilendiriyor. Öğrenciler ve Almanca eğitimi alarak global bireyler olarak yetişiyor.

VTK Volt Teknoloji Kolejleri öğrencileri M.T.O.K. sistemiyle üniversitelere girişlerde ek kontenjan ve puan avantajına sahip oluyor, Volt Teknoloji Kolejlerinde aldıkları mesleki ve akademik eğitimi, üniversite ile taçlandırıyorlar.

4 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ EĞİTİM İMKANI

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Volt Teknoloji Kolejleri arasında yapılan protokol gereği, öğrencilerden eğitim-öğretim süresince eğitim ücreti alınmıyor. Bununla beraber kurum tüm öğrencilerinin 9. sınıftan itibaren sağlık sigortalarını başlatarak karşılaşabilecekleri her türlü soruna karşı güvence altına alıyor.

KAYIT OLMAK İÇİN NELER GEREKLİ?

VTK Volt Teknoloji Kolejleri'ne kayıt olmak ya da daha detaylı bilgi edinmek için www.voltteknolojikolejleri.com adresi ziyaret edilebilir, 0212 660 60 63 numaralı telefondan randevu oluşturulabilir.

VOLT TEKNOLOJİ KOLEJLERİ, HABERLER.COM'UN KONUĞU OLDU

Haberler.com Volt Teknoloji Kolejleri'ni yerinde inceledi. Okul Müdürü Gökhan Terzi Haberler.com'da Ahmet Furkan Başdemir'in konuğu oldu. Okulun misyonu ve vizyonu eğitim kalitesi ve alanları, Teknoloji kolejinin ne gibi avantajları olduğuna yönelik merak edilenlere yönelik sorularımızı yanıtladı. Terzi, ''Europass belgesi diye bir belge veriyoruz öğrenciler sadece Türkiye de değil Avrupa birliği anlaşmalı ülkelerde de iş imkanına sahip oluyorlar'' dedi.

İşte özel röportajımızdan satırbaşları;

Volt Teknoloji Kolejleri'nin öncelikle misyonu nedir ?

Volt Teknoloji Kolejleri olarak tabii ki öncelikli misyonumuz ülkemizdeki değerli sanayicilerimize ve ticaret adamlarının en büyük eksiği olan yetişmiş kalifiye ara personel açığı için bir destek sunmak. Bu yüzden öğrencilerimizin özgüveni yüksek, eli iş tutan matematik fizik yabancı dil bilen öğrenciler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu minvalde öğrencilerimize dört sene boyunca meslek derslerinin yanında diğer akademik dersleri veriyoruz. Aynı zamanda meslek elamanı olmanın gerekli olan aslı olan İngilizce ve Almanca eğitimi için de onlara bir imkan sunuyoruz.

Volt Teknoloji Kolejleri'nde nasıl bir eğitim sistemi var? Öğrenciler bu eğitim sisteminde neler bulabilir?

Okulumuzda öğrencilerimizi hem meslek elamanı olarak yetiştirmek hem de üniversiteye hazırlamak amacıyla Anadolu Teknik Programı uyguluyoruz. Öğrenciler dört sene boyunca mesleki eğitim derslerinin yanında diğer kültür derslerini de alabiliyor. Normal bir Anadolu lisesi müfredatı gibi öğrenciler dört sene boyunca matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri de alıyor. Yine tabii ki öğrencilerimize burada hem İngilizce hem de Almanca öğrenme fırsatı sunuyoruz. Öğrenciler iş hayatlarına atıldıklarında en azından mesleki anlamda yabancı dil konusunda temel ve orta düzeyde yeterli vaziyette olmuş olacaklar. Okulumuzda eğitim sadece Mili Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği çerçeve program haftalık programla bitmiyor, öğrencilerimizi hem hafta içi akşamları, hem de hafta sonları olmak üzere etüt programları düzenliyoruz ve bunu ücretsiz olarak yapıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize senenin belli vakitlerinde hem ölçme ve değerlendirme amaçlı hem de öğrencilerin seviyelerini sürekli olarak gözlemlemek amaçlı deneme sınavları uyguluyoruz. Yaptığımız etütler öğrencilere uyguladığımız deneme sınavları tabii ki havada kalmıyor. Her öğrencimizin sınıf öğretmenleri aynı zamanda koç öğretmenleri velilerimizin düzenli olarak öğrencilerin akademik gelişimleri konusunda bilgilendiriyor.

Okul Müdürü Gökhan Terzi

Peki okulunuzda hangi alanlar bulunuyor ?

Okulumuzda 3 tane alan var. Bunlardan birincisi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri yani diğer adıyla Mekatronik Teknolojileri. İkinci olarak Elektrik Elektronik Teknolojileri alanında burada eğitim veriyoruz. Ve son olarak da İnşaat Teknolojileri alanında burada eğitim veriyoruz. Şu an Atakent kampüsümüzde bu 3 alan var. Önümüzdeki sene karşı tarafa Sancaktepe'ye açmak istediğimiz kampüste daha fazla bölüm olmasını planlıyoruz. Orada mevcut bölümlerinin yanında Kimya Teknolojileri, Motorlu Araç Teknolojileri Makine Teknolojileri gibi alanları da ekleyip o alanlarda eğitim vermek istiyoruz.

Öğrenciler mezun olduktan sonra ne gibi iş bulma avantajları elde edebilir?

Okulumuzdan mezun olan öğrenciler öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan iş yeri açma belgesine sahip oluyorlar. Kendi iş yerlerini açıp mesleklerini idame ettirmeye devam edebiliyorlar. Biz okul olarak iş garantili okuluz gibi büyük nidalarla çıkmıyoruz. Ama şu avantajları öğrencilere sunuyoruz. Öncelikle çocukların eğitim aldığı atölyelerde kullanılan malzemeler, kullanılan cihazlar piyasada hakim olan cihazlar öğrenciler burada piyasada hakim olan cihazları öğrendikleri için mezun olduktan sonra sanayide iş bulma noktasında birkaç adım önde oluyorlar diyebiliriz. Şöyle de bir imkanı var okulumuzun Europass belgesi diye bir belge veriyoruz. Öğrenciler sadece Türkiye de değil Avrupa birliği anlaşmalı ülkelerde de iş imkanına sahip oluyorlar. Aldıkları bu belge burada aldıkları diplomanın denkliğini ispata yarayan bir belge öğrenciler bu sayede yurt dışında da iş bulma imkanına sahip olabiliyorlar.

Okulun anlaşmalı olduğu üniversiteler neler? Öğrenciler staj konusunda nasıl bir yol izliyor?

Okulumuz İstanbul Teknik Üniversitesinin işbirliği vasıtasıyla açıldı. Okul açıldıktan sonra da Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'yle de eğitim birliğini eğitim kalitesini arttırmak mesleki eğitim ve yabancı dil kalitesini yükseltmek amaçlı işbirliği protokolleri imzaladık. Bu işbirliği protokollerinin içeriği aslında şu şekilde öğrencilerimiz buradan üniversitelere gidip oradaki kampüslerde yer almak oradaki dersliklerde ders dinlemek gibi avantaja sahipler. Aynı şekilde üniversiteden yetkin profesörler yetkin akademisyenler okulumuza gelip çocuklarımıza atölyede ders verme gibi imkana konferans salonunda seminer verme gibi imkana sahipler. Bunu yapmaktaki en büyük amacımız öğrencilerin lise sıralarındayken üniversitelere yönelik algı oluşturmaları çocukların üniversite havalarını solumaları diyebiliriz. Stajla ilgili şunları söyleyebilirim; tabii ki uyguladığımız program sayesinde öğrencilerimiz yazın 40 iş günü staj yapmak gibi zorunlukları var biz bu amaçla küçük orta ve büyük ölçekli birçok işletmeyle çok kurumsal firmayla işbirliği içerisindeyiz. Staj konusunda yaptığımız işbirliği öğrencilerimizin gelecekteki hayatlarından yapacakları, icra edecekleri meslekleri deneyimleme fırsatı sunmakta diyebiliriz.

Okul ve öğrencilerin etkinliklerinden bahsedebilir misiniz?

Eğitim kurumumuzun fiziksel imkanları bina olarak fiziki yapı olarak çok büyük avantajlara sahibiz. Binamız 12 bin 400 m2 kapalı alana sahip içinde 38 tane derslik var. Bunun haricinde 9 tane teknik laboratuvar, 10 tane atölyemiz, 3 tane de mesleki laboratuvarımız var. Öğrencilerimiz ders saatleri dışında da kütüphaneye gidip isterlerse kitap okuyabilirler, isterlerse ders çalışabilirler. Okulumuzun sosyal imkanları da fazlasıyla mevcut. Öğrenciler sadece eğitim açısından değil sosyal yönü yüksek öğrenciler olarak da yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla çok büyük kapalı spor salonumuz var. Öğrencilerimiz dersleri olmasa, okul saati olmasa bile gelip burada spor aktiviteleri yapabilirler. Dışarıda da bir halı sahamız var isterlerse öğrencilerimiz halı sahada futbolda oynayabilirler.

Öğrenciler çalışmalarıyla yarışmalara katılıyorlar mı? Teknofest'te faaliyet gösterildi mi ?

Öğrencilerimiz bu sene yaptığı projelerle Teknofest'e katıldı. Malum içinde bulunduğumuz pandemi dönemi çocuklarımızı uygulama yapmaya proje yönetmeye bir miktar olsa da engelledi. Pandemi döneminin olası etkileri kötü etkileri atlatıldıktan sonra öğrencilerimiz hem ulusal hem uluslararası projelerde görev alacaklar.

Öğrencilerin yükseköğretime geçişlerde avantajları nelerdir ?

Öğrencilerimiz üniversiteye geçişlerde MTOK diye bir sistemden faydalanıyorlar. MTOK'un avantajları; öğrenciler üniversiteye girerken ek kontenjana sahipler. Öncelikli olarak daha az puanla aynı bölümlere girmek gibi bir puan avantajına sahipler. Ve son olarak okudukları alanla ilgili mühendislik dallarına devam ederlerse bir de ek puana sahip olmuş oluyorlar. Böylelikle öğrencilerimiz 4 sene boyunca okulumuzda uygulamalı olarak aldıkları mesleki eğitimi yükseköğretimle de taçlandırabiliyorlar.

Okulun ücretlerinden bahseder misiniz ?

Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı protokolü sayesinde velilerimizden 4 sene boyunca eğitim ve öğretim ücreti almıyor. Öğrencilerimizin kitap kıyafet yemek gibi ihtiyaçları için velilerden cüzi de olsa bir miktar talep etmek gerekiyor.