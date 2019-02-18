Son Dakika Haberleri: Yabancı Bandıralı Geminin Yaralanan Mürettebatı Tedavi Edildi - Balıkesir

Yabancı Bandıralı Geminin Yaralanan Mürettebatı Tedavi Edildi - Balıkesir

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında, Sierra Leone bandıralı gemide düşüp başından yaralanan ve Sahil Güvenlik ekibi tarafından alınıp hastaneye götürülen Suriye uyruklu mürettebat tedavi edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında, Sierra Leone bandıralı gemide düşüp başından yaralanan ve Sahil Güvenlik ekibi tarafından alınıp hastaneye götürülen Suriye uyruklu mürettebat tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, Romanya'nın Midia Limanı'ndan Lübnan'a canlı hayvan taşımacılığı yapan Sierra Leone bandıralı "Britta" adlı kargo gemisi mürettebatından Ahmad Younes (39), ürken bir hayvandan korunmak isterken düşerek başından yaralandı.

Edremit ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan gemiden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botla alınan Younes, Akçay iskelesinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Edremit Devlet Hastanesinde tedavi edilen Younes, daha sonra Sahil Güvenlik botuyla görev yaptığı gemiye bırakıldı.

Kargo gemisi daha sonra rotasına devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:50 Kaynak: AA

Edremit, Sierra Leone, Balıkesir, Güncel
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