Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı

Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
16.12.2025 14:20  Güncelleme: 15:16
Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç. ile göç uzmanları Emre K. ve Mesut A.'nın, İranlı 2 kız kardeşi sınır dışı edebilmek için usulsüz şekilde mülakat alarak karar çıkarttıklarına ilişkin mesajlaşmaları ortaya çıktı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 14 Ekim'de operasyon düzenledi.

YABANCI UYRUKLU KADINLARDAN PARA ALMIŞLAR

İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç., müdürlük çalışanları E.K. ve M.A., tercümanlar A.N. ve Y.G, iş takipçisi Q.G., emlakçı S.S.Y. ile esnaf A.B.J.B. ve G.D.'nin, yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları öne sürüldü. Soruşturmada yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlatan İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanlarının, işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılarla para talep ettikleri iddia edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN 9 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, gözaltına alınan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden müdürlük çalışanı Emre K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç. ile birlikte 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyondan önce Yalova İl Göç Müdürlüğü'nden Diyarbakır'a tayini çıkan memur M.B. de 'şüpheli' sıfatıyla Diyarbakır'da talimatla ifadesinin alınmasının ardından, serbest bırakıldı.

İRANLI KIZ KARDEŞLERE RET KARARI VERDİRTMİŞ

Soruşturma sürerken, İl Göç Müdürü S.S.Ç., Göç Uzmanı Emre K., ve Mesut A. tarafından mağdur edildiklerini öne süren, kentte yaşayan çok sayıda yabancının, emniyet ve savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunmak istediği belirtildi. Bu kişilerden İran uyruklu Mina N.V. (38) ile kız kardeşi Neda N.V.'nin (34) ülkelerindeki ailevi sorunlar nedeniyle 2017 yılında Ankara'ya yasal yollardan geldikleri ve bir süre sonra Yalova'ya yerleşerek, İl Göç İdaresi'nden uluslararası koruma belgesi aldığı belirtildi. İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç.'nin, çalışanların bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştığı, "İkisi aynı anda olsun. İkisini aynı anda yapmamız gerekiyor", "Gerekirse M. Bey girer, zaten ret verilecek" şeklinde henüz mülakata girmeyen kız kardeşler hakkında personele talimat verdiğine ilişkin mesajları da ortaya çıktı.

20 DAKİKADA MÜLAKAT YAPMIŞLAR

İddiaya göre, pasaport geçerlilik süreleri bitmek üzere olan kız kardeşlerin mülakatlarını 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a alarak, 2 gün öne çeken S.S.Ç.'nin, kız kardeşlerden Neda N.V.'nin aynı gün ve saat içerisindeki ret kararını, mülakatı alan ve şu an görevden uzaklaştırılan Göç Uzmanı Mesut A.'ya aldırdığı belirtildi. Abla Mina N.V.'nin de mülakatını dosyada tutuklu bulunan tek sanık olan Göç Uzmanı Emre K.'ye aldıran S.S.Ç.'nin, 2 ile 6 saat arasında süren mülakatları, iki uzmana 20 dakikada aldırdığı öne sürüldü. Kardeşlere verilen ret kararının paylaşılan ekran görüntüsünde, Mesut A. ile daha önce de usulsüz şekilde yabancı uyruklu bir kadının mülakatını aldığı için savunması alınan Emre K.'nin, abla ve kardeşini en erken zamanda sınır dışı edebilmek için yanlış yönlendirdiği belirlendi. Haklarında kısa sürede çıkan ret kararını yargıya taşımamaları için personele tebliğ belgesini okutmadan imzalatmaları talimatını da verdiği öne sürülen S.S.Ç.'nin, yasal süreçten de bahsetmemelerini istediği iddia edildi.

Haklarında verilen ret kararını yargıya taşıyan Neda N.V.'nin davayı kazandığı, kardeşinin ise başvuru yaptığı komisyondan olumsuz sonuç aldığı belirtildi.

GİZLİ ALDIĞI MÜLAKAT ORTAYA ÇIKINCA SAVUNMA VERDİ

İddiaya göre, 2022 yılında Uluslararası Koruma Grup Başkanlığı'ndan habersiz gönül ilişkisi bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu F.S.'nin mülakatını alan Göç Uzmanı Emre K.'nin de gizli aldığı mülakatın ortaya çıkmasının ardından savunmasının alındığı da ortaya çıktı. Müdürlükte çalışan personellerin şikayeti üzerine Yalova Valiliği'ne bildirilen ve başlatılan soruşturmaya kendisini başkan olarak atayan İl Müdürü S.S.Ç.'nin, usulsüz şekilde işlem yapan personelini koruyarak, sadece kınama cezası verdiği bildirildi.

İkamet Grup Başkanı görevindeyken, ilgisi olmayan Uluslararası Koruma Grup Başkanlığı bünyesindeki yabancı uyruklu kadına, şartlı mülteci statüsü kazandıran Emre K.'nin evli olduğu, ancak benzer birçok yabancı uyruklu kadınla kurduğu ilişkiden dolayı benzer işlemler yaptığı da iddia edildi. Usulsüz işlemlerinin ardından yaklaşık 2 yıl masabaşı işlerde görevlendirilen Emre K.'nin, İl Müdürü S.S.Ç. tarafından usulsüzlük yaptığı birim olan Uluslararası Koruma Grup Başkanlığı görevine getirildiği belirlendi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmend Ahmend:
  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    işte mülakat değil liyakat diye yırtındığımız bu yüzden !!!! 3 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Herbirimde böyle insanlar var,Artık rüşvetsiz hiç birşey yapılamıyor Türkiye’de 1 0 Yanıtla
