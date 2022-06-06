İhbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş devriye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalara polis ve zabıta ekipleri de destek verdi. Aramalarda 30 kaçak göçmen yakalandı.

Altınova ilçesinde İstanbul- İzmir otoyolu Tavşanlı beldesi mevkisinde arızalanan kamyon yol ortasında durdu. Kamyonun kasasında yolculuk yapan kaçak göçmenler, brandayı kesip kasadan atlayarak otoyol kenarındaki ağaçlık alana kaçtı. O anlar, bir yolcu otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Altınova, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da şoke eden görüntü! Kamyon kaza yapınca kasada yolculuk yapan onlarca kaçak göçmen etrafa dağıldı - Son Dakika

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