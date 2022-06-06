Yalova'da şoke eden görüntü! Kamyon kaza yapınca kasada yolculuk yapan onlarca kaçak göçmen etrafa dağıldı - Son Dakika
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Yalova'da şoke eden görüntü! Kamyon kaza yapınca kasada yolculuk yapan onlarca kaçak göçmen etrafa dağıldı

06.06.2022 17:07

Yalova'da İstanbul- İzmir otoyolu üzerinde seyahat eden bir kamyonun arızalanması sonucu kamyonun kasasında yolculuk yapan onlarca kaçak göçmen, brandayı kesip etrafa kaçtı. Kaçak göçmenlerin 30 tanesi yakalanırken o anlar vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Altınova ilçesinde İstanbul- İzmir otoyolu Tavşanlı beldesi mevkisinde arızalanan kamyon yol ortasında durdu. Kamyonun kasasında yolculuk yapan kaçak göçmenler, brandayı kesip kasadan atlayarak otoyol kenarındaki ağaçlık alana kaçtı. O anlar, bir yolcu otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

30 TANESİ YAKALANDI

İhbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş devriye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalara polis ve zabıta ekipleri de destek verdi. Aramalarda 30 kaçak göçmen yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen Afganistan ve Irak uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Kaçak göçmenler arıza yapan kamyondan atlayıp, ormana kaçtı
Kaçak göçmenler arıza yapan kamyondan atlayıp, ormana kaçtı
Kaçak göçmenler arıza yapan kamyondan atlayıp, ormana kaçtı
YORUMLAR
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Kara yollarında durum Kara yollarında durum Yalova'da arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 15'i yakalandı Yalova'da arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 15'i yakalandı
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Altınova, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da şoke eden görüntü! Kamyon kaza yapınca kasada yolculuk yapan onlarca kaçak göçmen etrafa dağıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da şoke eden görüntü! Kamyon kaza yapınca kasada yolculuk yapan onlarca kaçak göçmen etrafa dağıldı - Son Dakika
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