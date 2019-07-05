Son Dakika Haberleri: Yalova merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu
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Yalova merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu

1 saat önce

Yalova merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13'ü muvazzaf 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yalova merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu, System.String[]
Yalova merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13'ü muvazzaf 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Muvazzaf 2 subay, 11 astsubay ve bir emekli astsubaydan oluşan şüpheliler adliyeye getirildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 Temmuz'da FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi için Yalova, İstanbul, İzmir, Antalya, Zonguldak, Ordu, Tekirdağ, Hatay ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ankesörlü ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları iddia edilen 14 zanlı gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:30 Kaynak: AA
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