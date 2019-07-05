Yalova merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu
1 saat önce
Yalova merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13'ü muvazzaf 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Yalova
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:30 Kaynak: AA
merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13'ü muvazzaf 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) içindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Muvazzaf 2 subay, 11 astsubay ve bir emekli astsubaydan oluşan şüpheliler adliyeye getirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 Temmuz'da FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi için Yalova, İstanbul
, İzmir
, Antalya
, Zonguldak
, Ordu
, Tekirdağ
, Hatay
ve Muğla
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ankesörlü ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları iddia edilen 14 zanlı gözaltına alınmıştı.
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