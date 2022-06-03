Yargıtay Cumhuriyet Davasında Emre İper'e Verilen Kararı Bozdu: Beraata Hükmedilmeli - Son Dakika
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Yargıtay Cumhuriyet Davasında Emre İper'e Verilen Kararı Bozdu: Beraata Hükmedilmeli

03.06.2022 15:58
Yargıtay Cumhuriyet Davasında Emre İper'e Verilen Kararı Bozdu: Beraata Hükmedilmeli

Cumhuriyet davasında yargılanan Emre İper’e “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, İper’in paylaşımlarının terör örgütü propagandası oluşturmadığı, beraatına hükmedilmesi gerektiğini bildirdi.

Cumhuriyet davasında yargılanan Emre İper'e "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, İper'in paylaşımlarının terör örgütü propagandası oluşturmadığı, beraatına hükmedilmesi gerektiğini bildirdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Cumhuriyet davasında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Emre İper hakkındaki kararı bozdu. İper'in sosyal medya hesabından yaptığı "Ne oldu... Sayın davutoğlu ' Bizimle değilsin artık', Cumhurbaşkanına elbise dar beğenmedi. Ne oldu... Biad kalıcı oldu', 'Canım ülkem neler gördün... Sanal darbeler... Düşün her seferinde kim güçleniyor', ' Evet şuan da darbe edebiyatı her kanalda yarın yeni bir ülkeye uyanacağız, eskisinden daha kötü ve daha acı demokrasi sonumuz olmaz umarım', 'Eski hinler şimdi cin olmuşlar, kim kimin inine girdi kazananı kim? anladın mı Türkiye" şeklindeki paylaşımların "silahlı terör örgütünün başvurmuş olduğu cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemleri meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek, yada bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte" olmadığına hükmedildi.

Yargıtay, İper'in beraatına hükmedilmesi gerektiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 2017'nin nisan ayında tutuklanan Emre İper'in dosyası, daha sonra Cumhuriyet davası iddianamesiyle birleştirildi. İddianamede, İper hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Bilirkişi raporlarında, İper'in ByLock kullandığına dair herhangi bir ize rastlanmadı. Aralık 2017'de tahliye edilen İper, daha sonraki duruşmalarda sosyal medya paylaşımlarında "örgüt propagandası" yapmakla suçlandı. Nisan 2018'de açıklanan Cumhuriyet davası kararında, İper'e3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Cumhuriyet Davasında Emre İper'e Verilen Kararı Bozdu: Beraata Hükmedilmeli - Son Dakika

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