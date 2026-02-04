Yargıtay’dan Adalet İçin Çalıştay - Son Dakika
Yargıtay’dan Adalet İçin Çalıştay

04.02.2026 11:59
Yargıtay, İzmir'de Bölge Adliye Mahkemeleri için çalıştay düzenleyerek yargı birliğini sağlamayı hedefliyor.

Yargıtay Başkanlığı tarafından projelendirilen "Bölge Adliye Mahkemeleri Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı"nın ikincisi, İzmir'de başladı. 4-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, ana hedeflerinin "aynı olaylara aynı kararların verilmesi" olduğunu vurguladı.

Yargıtay tetkik hakimleri, ilgili daire üyeleri ve özellikle deprem bölgesinde görev yapan Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) başkan ve üyelerinin katılımıyla düzenlenen çalıştay, İzmir'deki bir otelin konferans salonunda sürdü. Temel amacı yargı kararlarında birliğin sağlanması olarak açıklanan çalıştayla birlikte, BAM kararlarının Yargıtay içtihatlarıyla uyumlu hale getirilmesi, hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve vatandaşların adalete olan güveninin artırılması hedefleniyor.

"Ana temamız karşılıklı fikir alışverişi"

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, projenin çıkış noktasını şu sözlerle aktardı:

"Yargıtay olarak bu projeyi hayata geçirme fikrini düşündüğümüzde ana temamız; bölge adliye mahkemelerimizle özellikle bir araya gelmek, kararlar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, Yargıtay uygulamalarını birinci elden izah etmek ve karşılıklı bir uyum sağlamaktı. Bunun doğal sonucu olarak da vatandaşlarımız açısından hukuki güvenilirliğin tesis edilmesini hedefledik."

Gündem: Deprem dosyaları

İlk çalıştayın Kasım ayında Kadastro ve Orman Hukuku üzerine yapıldığını hatırlatan Kerkez, ikinci ve üçüncü toplantıların ana temasının "deprem" olarak belirlendiğini ifade etti. Kendisi de Hataylı olan ve depremin acılarını yakından hissettiğini belirten Başkan Kerkez, on binlerce dosyanın yargı sürecine taşındığına dikkat çekti.

Deprem dosyalarında hızlı ve adil kararların önemine değinen Kerkez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dosyaların; ilk derece mahkemelerinden bölge adliye mahkemelerine ve Yargıtay'a uzanan süreçte uyum içinde karara bağlanmasını istiyoruz. Çalıştayımızın ana sloganı; 'Aynı olaylara aynı kararlar'dır. Vatandaşımız özellikle deprem dosyalarında hem hızlı hem adil hem de mağduriyetini giderecek kararlar beklemektedir. Bunu sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur."

"Aile içi değerlendirme"

Toplantının yapısına dair de bilgi veren Kerkez, çalıştayın "biz bize" bir değerlendirme ortamı sunması için samimi bir anlayışla kurgulandığını ifade ederek, süreci bir "aile içi değerlendirme" olarak nitelendirdi. Çalıştay, 8 Şubat tarihine kadar İzmir'de devam edecek.

Çalıştaya Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile birlikte İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve yargı camiası temsilcileri katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

11:59
