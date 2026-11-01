Yargıtay\'dan emsal niteliğinde karar! Polise "çakal" demek hakaret sayılmadı

İzmir'de polis ekipleri tarafından kimliği sorgulanan bir kişi ile görevli polis memuru arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında polise "çakal" diyen kişi hakkında hakaret suçundan dava açıldı.

Davaya bakan İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın kullandığı ifadeyi Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi kapsamında hakaret olarak değerlendirdi. Mahkeme, sanığa 6 ay hapis cezası verdi.

İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Mahkumiyet kararına itiraz eden sanık, dosyayı istinafa taşıdı. Ancak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, sanığın istinaf başvurusunu reddetti.

Bunun üzerine sanık, yeterli inceleme yapılmadan hüküm kurulduğunu, hafifletici nedenlerin ve tahrik hükümlerinin dikkate alınmadığını savunarak kararı temyiz etti.

Dosya, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin önüne geldi.

YARGITAY HAPİS CEZASINI BOZDU

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanığın başvurusunu haklı buldu. Daire, polis memuruna yönelik kullanılan "çakal" sözcüğünün hakaret suçunu oluşturmadığına hükmederek mahkumiyet kararını oy çokluğuyla bozdu.

Daire üyelerinden biri ise çoğunluğun görüşüne katılmadı. Karşı oy kullanan üye, "çakal" sözcüğünün hakaret olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

"HER RAHATSIZ EDİCİ SÖZ HAKARET SAYILAMAZ"

Yargıtay, kararının gerekçesinde hakaret suçunun oluşabilmesi için kişilerin onur, şeref ve saygınlığının hedef alınması gerektiğini vurguladı.

Kararda, bir davranışın hakaret niteliği taşıyıp taşımadığının zamana, yere ve olayın gerçekleştiği koşullara göre değişebileceğine dikkat çekildi.

Yüksek Mahkeme, gerekçesinde şu değerlendirmeye yer verdi:

"Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir."

"KABA VE NEZAKET DIŞI BİR HİTAP"

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanığın kullandığı "çakal" sözcüğünü "rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı" olarak nitelendirdi.

Ancak söz konusu ifadenin, somut olayın koşullarında hakaret suçunun yasal unsurlarını karşılamadığına karar verdi.

Böylece İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinin sanık hakkında verdiği 6 aylık hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükmü bozulmuş oldu.