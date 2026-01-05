Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Haberin Videosunu İzleyin
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı
05.01.2026 07:28  Güncelleme: 08:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı
Haber Videosu

Eskişehir'de yarış yapan 2 araçtan biri, tramvaydan inen yolculara çarptı. Cinayet gibi kazada 3 yaya olay yerinde hayatını kaybederken, aracını bırakıp kaçan şüpheli Muhammed D. ve beraberindekiler gözaltına alındı.

Eskişehir'de 2 aracın yarıştığı anda 3 yayaya çarpan ve onları hayattan kopardıktan sonra kayıplara karışan Muhammed D. ve beraberindekiler gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, tramvaydan inen Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı (21)'ya çarpmıştı. Kazada yaya 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzakta araç terk edilmiş halde buldu.

Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

YARIŞ YAPARKEN KAZA GERÇEKLEŞTİ

Ekiplerin başlattığı çalışmalarda, Muhammed D. idaresindeki otomobil ile başka bir aracın yarıştığı ve bahse konu sürücünün aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiği öğrenildi. Kazanın ardından Muhammed D.'nin kendi otomobilini yol kenarında bıraktığı ve başka bir araca binerek kaçtığı belirlendi.

Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

HEPSİ TEKER TEKER GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yapılan çalışmalardan 71 Evler Nahallesi'nde bir evde olduğu belirlenen sürücü, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazada Muhammed D.'nin kullandığı araçta bulunan Fırat D., Emin D., Volkan Ş. ile yarıştığı araçta bulunan Sefa A. ve Musa Can A. da gözaltına alındı.

Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

3 kişininim ölümüne neden olan Muhammed D., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Cinayet, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı - Son Dakika

ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro operasyonunda ağır bilanço Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler
Maduro sonrası Venezuela’yı neler bekliyor ABD Savunma Bakanı Hegseth yanıtladı Maduro sonrası Venezuela'yı neler bekliyor? ABD Savunma Bakanı Hegseth yanıtladı
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Settar Tanrıöğen’den şoke eden itiraf: Kanayan beyinle çalıştım Settar Tanrıöğen'den şoke eden itiraf: Kanayan beyinle çalıştım
Otobüs şoförlüğünden devlet başkanlığına ABD’nin alıkoyduğu Venezuelalı lider Nicolas Maduro Otobüs şoförlüğünden devlet başkanlığına ABD'nin alıkoyduğu Venezuelalı lider Nicolas Maduro
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı Bir günde bitti İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti
Fenerbahçe tribün liderine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli yakalandı Fenerbahçe tribün liderine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli yakalandı
Ünlü iş insanı Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti Ünlü iş insanı Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti

08:01
Oğuz Aydın’ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
06:59
ABD’den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi
ABD'den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi
06:09
Maduro’yu kaçıran Trump’ın hedefinde 2 ülke daha var
Maduro'yu kaçıran Trump'ın hedefinde 2 ülke daha var
05:32
Trump “Grönland’a ihtiyacımız var“ dedi, tepkiler art arda geldi
Trump "Grönland'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi
03:39
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
02:16
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
19:35
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
19:29
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 08:09:25. #7.11#
SON DAKİKA: Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.