Yatırım Uzmanı Medet Anli: Tek varlığa bağlı kalmak riski artırabilir

Küresel ekonomide enflasyonla mücadele, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler piyasalar üzerindeki etkisini sürdürürken, yatırımcıların risk yönetimine yönelik yaklaşımları da yeniden şekilleniyor. Uzmanlar, belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırım kararlarının daha dengeli ve uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alınmasının önemine dikkat çekiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yatırım Uzmanı Medet Anli, yatırımcıların tüm birikimlerini tek bir varlıkta değerlendirmek yerine farklı yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy yapısını göz önünde bulundurmalarının önemli olduğunu söyledi.

"RİSK YÖNETİMİNDE ÇEŞİTLENDİRME ÖNE ÇIKIYOR"

Küresel piyasalarda zaman zaman sert fiyat hareketleri yaşanabildiğini belirten Anli, bu tür dönemlerde yatırımcıların tek bir varlık sınıfına bağlı kalmasının riskleri artırabileceğini ifade etti.

Anli, "Ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların farklı varlık sınıflarını bir arada değerlendirmesi daha dengeli bir yaklaşım sağlayabilir. Tüm birikimin tek bir yatırım aracında değerlendirilmesi yerine, risklerin dağıtıldığı bir portföy yapısı oluşturulması önem taşıyor. Yatırım kararlarının ise kişisel risk profili ve finansal hedefler doğrultusunda verilmesi gerekiyor" dedi.

Uluslararası yatırım kuruluşlarının yayımladığı uzun vadeli piyasa değerlendirmelerinde de portföy çeşitlendirmesinin risk yönetiminin temel unsurlarından biri olarak öne çıktığı görülüyor.

"TARIM ARAZİLERİNE İLGİ SÜRÜYOR"

Son yıllarda alternatif yatırım araçlarına yönelik ilginin arttığını belirten Anli, özellikle tarım arazilerinin yatırımcılar tarafından daha yakından takip edildiğini söyledi.

Türkiye'de tarım arazilerine yönelik talebin dikkat çektiğini ifade eden Anli, ulaşım bağlantıları güçlü ve belirli ölçeğin üzerindeki arazilerin yatırımcıların değerlendirdiği varlıklar arasında yer aldığını kaydetti.

Anli, "Tarım arazileri yalnızca üretim amacıyla değil, uzun vadeli planlamalar kapsamında da değerlendirilebiliyor. Özellikle ulaşım avantajına sahip ve farklı kullanım senaryolarına uygun taşınmazlar yatırımcıların ilgisini çekebiliyor" diye konuştu.

"UZUN VADELİ BAKIŞ AÇISI ÖNEM KAZANIYOR"

Piyasalardaki kısa vadeli dalgalanmaların yatırım kararlarını doğrudan etkileyebildiğini belirten Anli, yatırımcıların ani fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli hedeflerine odaklanmasının önem taşıdığını söyledi.

Portföy dağılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anli, "Altın, gümüş, gayrimenkul ve toprak gibi farklı varlık sınıfları yatırımcılar tarafından değerlendirilebiliyor. Önemli olan, yatırımcının kendi beklentileri, risk algısı ve finansal hedeflerine uygun bir denge kurabilmesidir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, yatırım kararlarının kişisel mali durum, risk iştahı ve yatırım hedefleri doğrultusunda verilmesi gerektiğini vurgularken, çeşitlendirilmiş portföylerin belirsizlik dönemlerinde risk yönetimi açısından önemli araçlardan biri olmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.