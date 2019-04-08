Yavaş: "Emeği ile Aldığı Maaşını Hak Eden Herkes Bundan Böyle Benim Mesai Arkadaşımdır"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "O partili, bu partili ayırmadan Milli Mücadele'nin başkentinde herkesi kardeş göreceğiz.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "O partili, bu partili ayırmadan Milli Mücadele'nin başkentinde herkesi kardeş göreceğiz." dedi.



Yavaş, görevini devralıp Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından Anadolu Meydanı'ndan partililerle yürüyerek, Ankara Büyükşehir Belediyesine geldi.



Belediye binası önünde, Karaşar zeybek ekibinin halk oyunları gösterisinin ardından belediye çalışanlarına hitap eden Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerindeki destekleri dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile vatandaşlara teşekkür etti.



Ankara'da büyük imkansızlıklara rağmen vatandaşların destan yazdığını ifade eden Yavaş, "O partili, bu partili ayırmadan Milli Mücadele'nin başkentinde herkesi kardeş göreceğiz. İnşallah emaneti bizden sonrakilere alnımızın akıyla teslim ettiğimizde 'Herkesin başkanıydı' dedirteceğiz. Arkamızda bundan daha büyük ünvan bırakmamak için çalışacağız." diye konuştu.



"Belediye çalışanları tedirgin olmasın"



Yavaş, belediye çalışanlarının yeni dönemde tedirgin olmamasını isteyerek, namusuyla çalışan, evine ekmek götürmekten başka kaygı taşımayan, işini hakkıyla yapan, helale haram karıştırmayan ve emeğiyle aldığı maaşı hak eden herkesin kendisinin mesai arkadaşı olduğunu vurguladı.



Belediye personelinin görev alanları dışında başka işlere gönderilmeyeceklerini belirten Yavaş, "Haksız talepte bulunanların, yetim hakkına göz dikenlerin, iltimas arayanların, ayrımcılık bekleyenlerin bu talepleri, adalet ve dürüstlükle öreceğimiz duvarlara çarpacaktır. Aksi halde oturduğumuz koltuklar bizlere haram olacaktır." ifadelerini kullandı.



Konuşmasının ardından Yavaş ile eşi Nursen Yavaş, belediye personelinin hediye ettiği güvercinleri uçurdu.



Programa, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da katıldı.

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