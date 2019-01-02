Yazar Cahit Zarifoğlu'nun Kitabının Yasaklandığı İddiası

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yazar Cahit Zarifoğlu'nun Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bir Değirmendir Bu Dünya" isimli kitabının yasaklandığı iddiasıyla ilgili olarak, "Zarifoğlu başımızın tacıdır.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yazar Cahit Zarifoğlu'nun Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bir Değirmendir Bu Dünya" isimli kitabının yasaklandığı iddiasıyla ilgili olarak, "Zarifoğlu başımızın tacıdır. Kitaplarını okumaktan özel bir onur duyduğumuz az insandan biridir. Zarifoğlu'nun Çanakkale'de kitapları yasaklandı diye bir iddia ortaya kondu. Baştan aşağı yalan. Baştan aşağı yanlış." dedi.



Turan, Lapseki ilçesinde doğal gaz kullanımının başlaması dolayısıyla belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin hiç hak etmediği bir şekilde sosyal medyada ana gündem olduğunu söyledi.



Cahit Zarifoğlu'nun, medeniyetin en kıymetli yazarlarından birisi olduğunu belirten Turan, şöyle konuştu:



"Zarifoğlu başımızın tacıdır. Kitaplarını okumaktan özel bir onur duyduğumuz az insandan biridir. Zarifoğlu'nun Çanakkale'de kitapları yasaklandı diye bir iddia ortaya kondu. Baştan aşağı yalan, baştan aşağı yanlış. Biz Zarifoğlu'nun kitaplarını yasaklamak bir tarafa, okumak için, okutmak için özel gayret ederiz. Nerede hatırası var, dinleriz. Nerede makalesi, kitabı var, okumak isteriz. Ancak bundan epey bir süre önce 2018 Mayıs'ın da teknik liselerde okunması üzerine Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz 5 kitap tavsiye etmiş. Olayın bir defa bakanlıkla, hükümetle, başbakanla, bakanla alakası zaten yok."



Çanakkale'de teknik liselerde okuma çalışması kapsamında 5 kitabın tavsiye edildiğini, konunun tavsiyeden başka bir şey olmadığını anlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Satılan yok, dağıtılan yok, alınan yok. Öğrenciye diyor ki, 'şu 5 kitabı oku' okuma kampanyası. Ardından bir şikayet olmuş. Bu kitaplardan birinde bir siyasi parti eleştiriliyor diye, bunu değil de başka bir kitap tavsiye edelim denmiş. Komisyon bakmış, eyvallah maden öyle bunu değiştirelim diyerek, değiştirme kararı almış. İsteyen Zarifoğlu kendi alır, isteyen sendika, isteyen vakıf, isteyen dernek satar, dağıtır baş tacı. Ama Milli Eğitim, teknik liseye tavsiye ederken onu değil de bunu okuyun demiş. Mesele bundan ibaret. Dünden beri Çanakkale'de kitap yasak diye bir kampanya var. Sakın ha gaza gelmeyeceğiz. Habersiz, temelsiz, belgesiz hiç bir iddiaya kapı açmayacağız. Dün bu konunun gündem olmasını üzüntüyle izledik. Biz Cahit Zarifoğlu'nun kıymetini bilen insanlarız. Onun ne olduğunu bilen insanlarız. Böyle bir gündem olmasından dolayı da çok müteessir olduk."



Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yorumları



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "meşru değildir" sözlerini değerlendiren Turan, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Cumhurbaşkanımız çocukluğundan beri hayatı kamera önünde olan, hep seçimle olan, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, her dönemde seçimle gelen, herkesin tanıdığı, bildiği bir insan. Gayri meşru demek, kafasının arkasında 28 Şubat'tan kalıntı olan, 27 Nisan'dan kalıntı olan, 15 Temmuz tiyatro denen kalıntı olan, darbeci zihniyetin seçimlere yönelik yaptığı ithamdır, eleştiridir. Bu milletin oy verdiği, sahip çıktığı herkes başımızın tacıdır. Meşruiyet kürsüde değil, milletin sandığındadır. O yüzden bir daha söylüyorum. Bu tarz polemiklere prim vermeyeceğiz."



"Yatırımlar devam ettiği sürece birileri ülkeyi karıştırmaya devam edecek"



"Yatırımlar devam ettiği sürece birilerinin ülkeyi karıştırmaya, ekonomiyi bozmaya ve terör faaliyetlerine devam edecek" diyen Turan, "Baştan aşağı söylüyorum. Terörle mücadelemiz dün nasılsa, bu sene de böyle olacak. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkeye yan bakan, PKK'sı, FETÖ'sü, DHKP-C'si kim varsa bu milletin huzurunu bozan mutlaka bedelini ödeyecek. Askerimiz, polisimiz kaldığı yerden bu yılda da operasyonlara devam edecek." ifadesini kullandı.



Daha sonra Bülent Turan, protokol üyeleriyle birlikte ilçede doğal gaz kullanımının başlaması için ilk ateşi yaktı.



Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Yücel Acer, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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