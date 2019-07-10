Son Dakika Haberleri: "Yazımda Kardeşlik Var" projesi
Son Dakika Güncel Haber

"Yazımda Kardeşlik Var" projesi

33 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle hazırlanan "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında, Tekirdağlı gençler Van'a gitti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Van, Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle hazırlanan "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında, Tekirdağlı gençler Van'a gitti.
Gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı yetişmelerine katkı sağlanması, bilinçli toplum yapısının oluşturulması amacıyla "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında düzenlenen geziye katılan Tekirdağ'dan 13-15 yaş arası 92 öğrenci, rehberler eşliğinde yola çıktı.
Tekirdağ'da Barış ve Özgürlük Parkı önünde düzenlenen programla, İl Müftüsü İsmail İpek tarafından uğurlanan ve iki hafta sürecek olan ziyarette öğrencilere, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra, Van şehrinin tanıtılması ve öğrencilerin kaynaşmasına katkı sağlayacak gezi, piknik ve doğa kampı etkinlikleri düzenlenecek.
Gençlere, Şarköy İlçe Müftülüğü'nden Yaşar Özen ve Merve Tanrıöğen, Marmaraereğlisi Müftülüğü'nden Ali Coşkun, Saray İlçe Müftülüğü'nden Derya Yalman, Çorlu İlçe Müftülüğü'nden Enes Yıldırım ve Süleymanpaşa İlçe Müftülüğü'nden de Mücahit Demirkaya rehberlik edecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok Rekabet Kurulu, Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine izin verdi Son dakika! Trump'ın "Aptal" dediği büyükelçi istifa etti Almanya Başbakanı Merkel, kameralar önünde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:24:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yazımda Kardeşlik Var" projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]