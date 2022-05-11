Yeneroğlu'ndan, Soylu'ya: "Göçmenlerin Esertepe, Uyanış, Keçiören ve Altındağ'da Yoğunlaşmasını mı İstiyorsunuz?" - Son Dakika
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Yeneroğlu'ndan, Soylu'ya: "Göçmenlerin Esertepe, Uyanış, Keçiören ve Altındağ'da Yoğunlaşmasını mı İstiyorsunuz?"

11.05.2022 12:29

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ankara’da Somali kafesinde yaşanan olayı anımsatarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Medyaya yansıyan görüntülerde polisin dükkanı kapatma talimatı vermesi ve ‘Gidin Esertepe'de, Uyanış'ta, Keçiören'de açın. Kızılay'da istenmiyor. Boşaltıyoruz’ ifadesini nasıl izah ediyorsunuz” diye sordu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ankara'da Somali kafesinde yaşanan olayı anımsatarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Medyaya yansıyan görüntülerde polisin dükkanı kapatma talimatı vermesi ve 'Gidin Esertepe'de, Uyanış'ta, Keçiören'de açın. Kızılay'da istenmiyor. Boşaltıyoruz' ifadesini nasıl izah ediyorsunuz" diye sordu.

Geçen hafta Ankara Kızılay'da Sümer sokakta bulunan bir Somali kafesinde oturanların polis tarafından dışarı çıkarılması ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin "Gidin Esertepe'de, Uyanış'ta, Keçiören'de açın. Kızılay'da istenmiyor" ifadelerini kullanması tepki çekmişti. Kafeyi işleten Somalili kadının eşinin Türk olduğu ve kendisinin de Türk vatandaşlığına sahip olduğu, işyerinin ruhsatının bulunduğu, vergisini ödediği ortaya çıkmıştı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, konuyu TBMM'ye taşıyarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bakan Soylu'ya yöneltilen sorular şöyle:

"-Kafe ve lokanta işletmelerinin açılışına dair izinler belediyeler tarafından verildiğine ve sağlık yönünden denetimler de zabıta tarafından yapıldığına göre polisler hangi kapsamda Somalili kafe ve lokantaları denetlemektedir?

-Polis, kafe ve lokantaların mülk sahiplerine telefon ederek işletmeci kiracıları tahliyeye zorlamış mıdır?

-Somalililerin müşterisi olduğu kafe ve lokantalarda siyah tenli kişilere sebepsiz yere kimlik kontrolü yapıldığı, kimi zaman sebepsiz yere gözaltı uygulamaları yapıldığı ve bu kişilerin birkaç saat içerisinde salıverildikleri iddiası doğru mudur?

-İşyeri ruhsatı olan, vergisini veren ve yasal olarak faaliyette bulunan Somalili kafe ve lokantalara neden taciz ve yıldırma politikası uygulanmaktadır?

-Polisin herhangi bir kafe veya lokantayı boşaltma yetkisi var mıdır? Eğer yoksa medyaya yansıyan görüntülerde polisin dükkanı kapatma talimatı vermesi ve 'Gidin Esertepe'de, Uyanış'ta, Keçiören'de açın. Kızılay'da istenmiyor. Boşaltıyoruz' ifadesini nasıl izah ediyorsunuz?

-Haksız gözaltılar yaptıkları ve işletme sahiplerine dükkanı boşaltma telkini yaptıkları iddia edilen polis memurları hakkında idari soruşturma açılmış mıdır?

-Polislerin Somalilileri; Esertepe, Uyanış, Keçiören ve Altındağ'a gitmeleri yönünde telkinlerde bulunduğu dikkate alındığında, hükümetiniz sığınmacı ve göçmenlerin bu ilçe ve semtlerde yoğunlaşmasını sağlamak üzere bir politika mı izlemektedir?"

Yeneroğlu'ndan, Soylu'ya: Göçmenlerin Esertepe, Uyanış, Keçiören ve Altındağ'da Yoğunlaşmasını mı İstiyorsunuz?
Yeneroğlu'ndan, Soylu'ya: Göçmenlerin Esertepe, Uyanış, Keçiören ve Altındağ'da Yoğunlaşmasını mı İstiyorsunuz?
Yeneroğlu'ndan, Soylu'ya: Göçmenlerin Esertepe, Uyanış, Keçiören ve Altındağ'da Yoğunlaşmasını mı İstiyorsunuz?
Yeneroğlu'ndan, Soylu'ya: Göçmenlerin Esertepe, Uyanış, Keçiören ve Altındağ'da Yoğunlaşmasını mı İstiyorsunuz?

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Mustafa Yeneroğlu, Milletvekili, İstanbul, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yeneroğlu'ndan, Soylu'ya: 'Göçmenlerin Esertepe, Uyanış, Keçiören ve Altındağ'da Yoğunlaşmasını mı İstiyorsunuz?' - Son Dakika


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