Yeni Delhi'de Türkiye-Hindistan ilişkilerinin tarihi ve geleceği konuşuldu - Son Dakika
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Yeni Delhi'de Türkiye-Hindistan ilişkilerinin tarihi ve geleceği konuşuldu

6 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 23-24 Aralık tarihlerinde "Türkiye ve Hindistan-Kadim Tarihten Kalıcı Dostluğa" başlıklı program kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Yeni Delhi'de Türkiye-Hindistan ilişkilerinin tarihi ve geleceği konuşuldu, System.String[]

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 23-24 Aralık tarihlerinde "Türkiye ve Hindistan-Kadim Tarihten Kalıcı Dostluğa" başlıklı program kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.


Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan başkanlığında Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Ulusoy, Ankara Üniversitesinden Dr. Rıdwanullah, Türk Tarih Kurumu Yüksek Kurum Uzmanı Uğur Cenk Deniz İmamoğlu ve Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alper Sarıkaya'dan oluşan heyet, ülkede bulunan kamu kurumu temsilcileri ve Türkiye'den uzmanlarla iki ülke arasındaki akademik ve kültürel ilişkilerin gelişimi konularında temaslarda bulundu. Program kapsamında ilk olarak Batı Asya uzmanları ile görüşmeler gerçekleştirildi. Hindistan Savunma Bakanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürüten Savunma Çalışmaları ve Analizleri Enstitüsü Batı Asya Araştırmaları Başkanı Dr. Meena Singh Roy ve bölge uzmanı Dr. Muddasir Quamar'ın da bulunduğu toplantıda, Türkiye ve Hindistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlar ile bu bağların günümüzdeki ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınmasına katkıları hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.


Program çerçevesinde Jamia Hamdard (Hamdard Üniversitesi) Rektör Yardımcısı Prof. Sayed Hasnein ve üniversitedeki tüm fakülte dekanlarının hazır bulunduğu bir de forum gerçekleştirildi. Türk-Hint tarihi ve kültürel bağları, Türkiye'deki Hindistan algısı, iki ülkenin akademik kurumları arasında muhtemel işbirliği konularının ele alındığı forumun ardından Türkiye uzmanı Prof. Muhammed Sadıq'ı ziyaret eden heyet, Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan "Türk Devrimi ve Hindistan Özgürlük Hareketi" isimli eseri kaleme alan Sadıq'a iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine sunduğu katkılarından dolayı teşekkür etti.


Heyet, görüşmelerin ardından bölgede bulunan Türk-İslam eserlerini de ziyaret ederek programını tamamladı. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:57 Kaynak: İHA
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