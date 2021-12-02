Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? - Son Dakika

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti! Yerine yardımcısı atandı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifası ve istifasının kabulü kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Elvan'ın yerine Nureddin Nebati atandı. Bu atamanın ardından Bakan Nebati'nin siyasi kariyerinde kritik bir detay dikkat çekti. 31 Ocak 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak döneminde bakan yardımcılığı görevini yürüten Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alınmış, üç bakan yardımcısından sadece Nureddin Nebati koltuğunda kalmıştı.

ALBAYRAK'IN ARDINDAN GÖREVİNDE KALAN TEK İSİMDİ

Bu atamanın ardından Bakan Nebati'nin siyasi kariyerinde kritik bir detay dikkat çekti. 31 Ocak 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak döneminde bakan yardımcılığı görevini yürüten Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alınmış, üç bakan yardımcısından sadece Nureddin Nebati koltuğunda kalmıştı.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu.

Siyaset Bilimi uzmanı olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora unvanı alan Nebati, farklı üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

KARİYERİ

Bir dönem tekstil işiyle uğraşan Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu. Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi olarak görev aldı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, ENSAR, TÜGVA, ÖNDER, UTESAV, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri vakıf ve derneklerde üyeliği bulunan Nebati, ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olarak görevler üstlendi.

SİYASİ HAYATI

Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi seçildi ve MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

24. Dönem'de İstanbul, 25. Dönem'de Şanlıurfa, 26. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Nebati, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmeden önce Bakan Yardımcısı idi.

İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babası.