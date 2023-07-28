Yeni Levent Projesi: Şehir Merkezinde Doğayla Buluşan Yaşam Alanı

103 bin 500 metrekare toplam alan içinde; 53 bin 500 metrekaresi konut ve 50 bin metrekaresi ise içerisinde okul da bulunan koru alanına sahip Yeni Levent projesi, DAP Gayrimenkul Geliştirme vizyonu ve Emlak Konut güvencesi ile hayata geçiyor. Yeni Levent, geniş bahçe, teras ve balkonlar, yüksek tavanlı salonlar, sosyal donatı alanlarından oluşuyor. Proje aynı zamanda, iş, yaşam, kültür-sanat ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Kampüsü ile Boğaziçi Üniversitesi gibi eğitim kurumlarına olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor.

EĞİTİM, ALIŞVERİŞ VE SAĞLIK 10 DAKİKA UZAĞINIZDA

Projeyi öne çıkaran bir başka nokta ise ulaşım kolaylığı… Yeni Levent projesi, Sabancı Holding, Türkiye İş Bankası, ING Bank ve Eczacıbaşı Holding gibi Türkiye'nin en büyük şirketlerinin genel merkezlerine, İstinye Park, Kanyon, Akmerkez ve Zorlu AVM gibi alışveriş merkezlerine, İTÜ ve Boğaziçi gibi eğitim kurumlarının yanı sıra, Maslak Acıbadem hastanesine yaklaşık 10 dakika mesafede yer alıyor.

ŞEHRİN CANLILIĞI VE DOĞANIN HUZURU BİR ARADA

DAP Gayrimenkul Geliştirme, pandeminin daha en başında "Çekmeköy'de başladığı, Nişantaşı'nda devam ettirdiği 'Sağlıklı ve Lüks Ev Standartları'nı Yeni Levent'te bir üst kademeye taşıdı. Bu çerçevede Yeni Levent'le birlikte Sağlıklı ve Lüks Evleri, şehrin merkezinde doğanın tüm iyileştirici etkilerini yaşatan yepyeni bir model geliştirildi. Proje kent ve doğa arasındaki duvarları kaldırıp, kentsel ve doğanın tüm imkanlarına zahmetsiz ve eşit uzaklıkta bir ulaşımı mümkün kılıyor…

ALTERNATİFİ BOL BİR ULAŞIM İMKANI VAR

Proje, karayoluyla İstanbul'u birleştiren iki köprüye yakınlığı ve hemen önünde yer alan metro durağı sayesinde, alternatifi bol bir ulaşım imkanı da sunuyor… Bölgenin en büyük yatay projesi olacak Yeni Levent; Büyükdere Caddesi ile Levent, Etiler, Şişli ve Boğaz hattının merkezinde konumlanıyor. İstanbul'un metro ağının kesişim noktası olan Seyrantepe metro durağı ise Yeni Levent projesinin hemen önünde yer alıyor…

ÖRNEK BİR KENTLEŞME MODELİ OLARAK KULLANILDI

DAP Gayrimenkul Geliştirme ve DAP Yapı'yı da bünyesinde bulunduran DAP Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Yeni Levent projesinin konumlandığı Levent Bölgesi ile ilgili olarak şunları söyledi: "Levent bölgesi; 'İstanbul' dendiğinde ilk akla gelen semtlerden biri. İstanbul'da modern bir altyapıya sahip, çağdaş bir semt olarak tasarlanan Levent'in geçmişi, Sultan 1. Abdülhamit dönemine dayanıyor. Bölge, 1770-79 yılları arasında kaptan-ı deryalık yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın idaresine verildi. Kışla alanı olarak kullanılan bölge, örnek bir kentleşme modeli olarak kullanıldı."

YENİ LEVENT'İN SLOGANI: 'YENİ'LİK KAÇINILMAZ!

Yeni Levent'i tasarlarken, uzun bir araştırma ve analiz süreci yürüttüklerini söyleyen Ziya Yılmaz, şöyle devam etti: "Tüm dünya, daha önce tecrübe etmediğimiz bir dönemden geçiyor. Yaşam alanlarımızın da değişen ekonomik, toplumsal ve çevresel şartlara uyum sağlaması kaçınılmaz. Yani 'yeni'lik kaçınılmaz. Toplumsal ve çevresel fayda yaratma odaklı; kentin ve doğanın en iyi yönlerini bir araya getiren tasarımların en başarılı örneklerinden biri de Yeni Levent projesi oluyor. DAP Gayrimenkul'ün geliştirdiği Yeni Levent, hem doğadan hem de İstanbul'un köklü semtlerinden biri olan Levent'in tarihinden ilham alıyor ve yeni dünyanın örnek yaşam alanını sunuyor."