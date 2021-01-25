Yeni Malatyaspor'un ilk yarı karnesi - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'un ilk yarı karnesi

25.01.2021 19:12
Yeni Malatyaspor'un ilk yarı karnesi, System.String[]

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 9. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, 20 maçlık periyodu 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile kapattı.

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 9. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, 20 maçlık periyodu 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile kapattı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 27 puan toplayarak 9.sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, oynadığı 20 maçta rakip filelere 27 gol gönderirken, kalesinde ise 26 gol gördü. Sezona Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile başlayan sarı-kırmızılılar, yaptığı transferlerle dikkat çeken takımlardan biri olmuştu.

Sezona deplasmanda 3-0'lik Fatih Karagümrük yenilgisi ile başlayan sarı-siyahlılar ilk galibiyetini 4. haftada sahasında Antalyaspor'a karşı aldı. Deplasmanda ise ligin 12. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek adından söz ettiren Yeni Malatyaspor, diğer deplasman galibiyeti ise 20. haftada Hatayspor'a karşı elde etti.

Süper Lig'in 11. haftasını BAY olarak geçiren sarı-siyahlılar 4 büyüklerden sadece Fenerbahçe'yi yenerken, Beşiktaş'a 1-0, Trabzonspor'a 3-1 ve Galatasaray'da da 1-0 yenildi.

KUPAYA SON 16 TURUNDA VEDA ETTİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Yeni Malatyaspor, önce 3. turda Artvin Hopaspor 2-0, 4. turda Etimesgut Belediyespor'u 2-0 ve Hekimoğlu Trabzonspor'u 5-0'la geçerek son 16'ya kaldı. Son 16'da ise evinde Galatasaray ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, normal ve uzatma süreleri 0-0 sonuçlanan karşılaşmada penaltı atışları ile kupaya veda eden taraf oldu.

Ligde sahasında oynadığı 10 karşılaşmadan 8'inde yenilmeyen Yeni Malatyaspor 2 mağlubiyet gördü. Malatya ekibinin ilk devrede ligde ve kupada oynadığı toplam 23 resmi maçta en golcü isim ise 8 gol ile Adem Büyük oldu. Başarılı oyuncuyu 4 golle Kubilay Kanatsızkuş ve 2 golle Tetteh, Zeki Yavru ve Ndayishimiye takip etti.

Yeni Malatyaspor ikinci devreye ise sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı ile başlayacak. Yeni Maatyaspor'u Karagümrük ile karşı karşıya getirecek olan mücadele 29 Ocak Cuma günü saat 19.00'da oynanacak.

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Karagümrük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor'un ilk yarı karnesi - Son Dakika


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