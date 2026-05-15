Yeni nesil Zara’nın Türkiye’deki ilk tercihi Meydan İstanbul oldu

Meydan İstanbul, Zara’nın Türkiye’deki ilk yeni nesil flagship (amiral) mağazasına ev sahipliği yapıyor. Ümraniye’de konumlanan alışveriş merkezinde 15 Mayıs 2026 tarihinde kapılarını açan mağaza, 5 bin m² alanıyla Türkiye’deki en büyük Zara mağazaları arasında yer alıyor.

Zara’nın yeni mağaza konsepti

Zara Woman, Zara Man ve Zara Kids koleksiyonlarını tek çatı altında buluşturan yeni mağaza, markanın dünyadaki en güncel mağaza konseptlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni nesil mağaza yaklaşımı; daha akıcı dolaşım, deneyim odaklı alan kurgusu ve rafine mimari yapısıyla ziyaretçilere farklı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Meydan İstanbul’daki Zara mağazası, markanın Türkiye’de bir alışveriş merkezi içerisinde konumlanan ilk bağımsız amiral binası olma özelliğini de taşıyor.

Inditex Grubu’nun İstanbul’daki en güçlü merkezi

WAM Asset Management İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İlhan Gülay, Inditex Grubu markalarının Meydan İstanbul’da oluşturduğu güçlü yapıya dikkat çekerek, “128 dönüm büyüklüğüyle Türkiye’nin en önemli HUB noktalarından olan Meydan İstanbul’u yalnızca alışveriş merkezi olarak değil; yaşam, deneyim ve güçlü markaların buluştuğu uluslararası bir perakende destinasyonu olarak konumlandırıyoruz. Zara’nın dünyadaki en yeni mağaza konseptlerinden birini Türkiye’de ilk kez Meydan İstanbul’da hayata geçirmesi, bu vizyonun çok güçlü bir göstergesi” dedi.

Inditex Grubu’nun Bershka, Pull&Bear, Stradivarius ve Oysho markalarının ardından Zara’nın da Meydan İstanbul’a katılmasıyla birlikte proje, uluslararası moda ve yaşam markaları açısından İstanbul’un en güçlü perakende merkezlerinden biri haline geldi.

Yılda 32 milyon ziyaretçi

Ümraniye’de 128 dönüm alan üzerinde konumlanan Meydan İstanbul, yılda 32 milyon ziyaretçi ağırlıyor ve Avrupa’nın en büyük green-roof/open-air çevreci projeleri arasında yer alıyor. Proje, Zara’nın dünyadaki sayılı mağazalarından birine ev sahipliği yaparak Türkiye perakende sektöründe yeni nesil mağazacılık anlayışının önemli örneklerinden biri oldu.