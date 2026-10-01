Yeni Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Vatandaş doktor için bin kilometre yol yapıyor - Son Dakika
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Yeni Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Vatandaş doktor için bin kilometre yol yapıyor

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Yeni Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayında Ardahan'ın sağlık, ulaşım, eğitim ve ekonomi alanındaki sorunlarını anlattı. Kentte branş doktoru eksikliğine dikkat çeken İncesu, bazı vatandaşların çocuklarını doktora götürebilmek için Ardahan, Kars ve Erzurum arasında üç günde yaklaşık bin kilometre yol yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Ardahanlıların derdini Haberler.com canlı yayınında anlatan Yeni Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, yeni yasama döneminde seçim bölgesinin sorunlarını TBMM'ye taşımaya devam edeceğini söyledi.

"ARDAHAN HAKKINI ALAMAMIŞ BİR BÖLGE"

Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve spiker Melis Yaşar'ın konuğu olan İncesu, Meclis'in kapalı olduğu dönemde Ardahan'da vatandaşlarla bir araya geldiğini anlattı. Kentte geçim ve iş sıkıntısının öne çıktığını belirten İncesu, "Ardahan maalesef geri kalmış bir bölge. Bunu ben hep söylüyorum. Payını alamamış, hakkını alamamış bir bölge" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Vatandaş doktor için bin kilometre yol yapıyor

DOKTOR İÇİN ÜÇ GÜNDE BİN KİLOMETRE

Yeni Parti Ardahan Milletvekili Özgür İncesu'nun dikkat çektiği konulardan biri sağlık hizmetleri oldu. Ardahan'da yıllardır eksiklikler bulunduğunu belirten İncesu, kentte anjiyo ünitesinin ancak bu yıl açıldığını söyledi. Branş doktoru eksikliğini bir örnek üzerinden anlatan İncesu, Posof'tan yola çıkan bir vatandaşın çocuğunu doktora götürmek için önce Ardahan'a geldiğini, burada ilgili doktor bulunmayınca Kars'a, oradan da Erzurum'a yönlendirilebildiğini anlattı. İncesu, "Üç günde bin kilometre yol yapıyor. Ne için? Çocuğunu bir doktora gösterebilmek için" sözleriyle yaşanan duruma dikkat çekti. 

"ARDAHAN'DAKİ İKİ TÜNELE BÜTÇE YOK DENMESİ TRAJİKOMİK"

Ulaşım yatırımlarına da değinen İncesu, Ardahan'da yıllardır konuşulan üç tünelden yalnızca birinin açıldığını, Posof'taki ikinci tünelde çalışmaların istediği hızda ilerlemediğini söyledi. Sahara Tüneli'nin ise Ardahan'ın Karadeniz'e bağlantısı açısından önemli olduğunu belirtti. Doğu Ekspresi'nin Ardahan'a uzatılması talebini de yineleyen İncesu, "Karadeniz'e gidince 130 tane tünel yapılmış, bir sürü şeyler yapılmış. Dönünce Ardahan'daki iki tünele bütçe yok denmesi trajikomik geliyor" dedi. 

"TEŞVİKLER ŞEHRE ÖZEL OLMALI"

Ardahan ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığını vurgulayan İncesu, mevcut teşvik sisteminin küçük üreticilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu. Büyük işletmelere yönelik desteklerden bölgedeki küçük üreticilerin yeterince yararlanamadığını belirten İncesu, şehirlerin ihtiyaçlarının birbirinden farklı olduğunu ve teşviklerin şehir bazında belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ardahan'ın sert iklim koşulları nedeniyle doğal gazda da bölgesel indirim uygulanmasını istedi. Yapıştırılan metin

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