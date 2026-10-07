YENİ Parti'den İzmir'de Cemil Tugay'a tabutlu protesto

YENİ Parti'den İzmir'de Cemil Tugay'a tabutlu protestoGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından YENİ Parti tarafından düzenlenen protestoda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Tugay’ın fotoğrafının “siyasi mefta” yazılı bir tabutun üzerine konulduğu eylemde, parti üyeleri sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Protesto nedeniyle Cumhuriyet Meydanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yürüyüşe izin verilmemesi üzerine eylemin parti binası önünde sürdürülmesine karar verildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına tepki gösteren YENİ Parti üyeleri, düzenledikleri eylemde Tugay’ın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “siyasi mefta” yazan tabut taşıdı. Parti binası önünde toplanan kalabalık, Tugay’a yönelik sloganlarla tepki gösterirken, Cumhuriyet Meydanı çevresinde yoğun polis önlemleri alındı.
TABUTUN ÜZERİNE “SİYASİ MEFTA” YAZDILAR
YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişini protesto etti. Eylem sırasında Tugay’ın fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde “siyasi mefta” ifadesi yer alan temsili tabut dikkat çekti. Tabut, protestocular tarafından taşındı.
“CEMİL İSTİFA” SLOGANLARI ATILDI
Eyleme YENİ Parti milletvekilleri, ilçe başkanları, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kalabalıkta “Cemil Tugay istifa”, "Hain Cemil" sloganları atılırken, Tugay’ın AK Parti’ye geçişine tepki gösterildi.
POLİS MEYDANI ABLUKAYA ALDI
Protestocuların Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüş yapmak istemesi üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydan çevresi polis bariyerleri, TOMA ve polis araçlarıyla kapatıldı. Emniyetin yürüyüşün küçük gruplar halinde ve slogansız yapılabileceğini bildirmesinin ardından YENİ Parti yönetimi yürüyüşten vazgeçerek basın açıklamasını il binası önünde gerçekleştirme kararı aldı.
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