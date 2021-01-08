Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Bekin: "ABD'nin çöküşü başlamıştır" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, ABD'nin başkenti Washington'daki Kongre binasının Başkan Trump'ın yanlıları tarafından baskına uğraması ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin, "ABD'nin çöküşü başlamıştır" dedi.

Bekin, ABD'deki Kongre binasının işgaliyle yaşanan katı gerçeklerin küresel güç dengesini yönetmeye çalışan ABD'nin kuvvet politikası adına kendi kendini yok etmekte olduğunun kaçınılmaz olduğunu gözler önüne sürdüğünü belirtti. Trump taraftarlarının Western dizilerini çağrıştıran şiddet ve zurbaz metotlarla polis barikatını aşıp Kongre binasını işgal etmelerinin Amerika'da yaşanan karmaşık anlaşmazlıkları gün yüzüne çıkardığını vurgulayan Bekin şunları kaydetti:

"1980 seçimleri sırasında ABD Başkan adayı Ronald Reagan tarafından kullanılan 'let's make America great again' (Amerika'yı yeniden güçlü yapalım) sloganını aynen benimseyen Başkan Trump'ın ortaya koyduğu stratejik hedefle Amerika'yı yeniden küresel güç yapabilme adına çıktığı yolun nihayetinde büyük bir hüsran yaşayarak ülke içinde bir anda meşruiyet zeminini kaybetme noktasına gelmiş oldu. Özellikle Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Başkanı Dr. Richard N. Haass'ın Kongre binasının işgali üzerine yaptığı açıklamada 'Başka ülkelerin başkentlerinde görme imkanına sahip olabileceğimiz, bu ülkede ise böyle bir şey görebileceğimizi hayal dahi edemediğimiz manzaralar görmekteyiz. Bundan böyle dünyada hiç kimse büyük ihtimalle artık bizleri aynı şekilde görmeyecek, saygı duymayacak, korkmayacak veya bize güvenmeyecektir. Eğer ki Amerikan sonrası dönemin bir başlangıç tarihi olacaksa, o tarih kesin olarak bugündür' ifadesi aslında ABD'nin birçok ülkeye istikrarsızlık ihraç etmekte olduğunun önemli bir itirafı niteliğindedir."

ABD Başkanı Trump'ın iktidarı döneminde beyaz üstünlükçü ırk, İslam ve Müslüman düşmanlığı ve anti-göçmen politikalarıyla toplumsal katmanlar arasında ayrıştırıcı politikalar oluşturduğunu ifade eden Bekin, "Sürtüşmelere dayalı kriz politikaları ile dengeleri kendi lehine çevirme çabaları, Ortadoğu'daki gelişmeleri kendi ve İsrail çıkarları doğrultusunda siyasi maşinasyon olarak kullanma ısrarı, tek taraflı olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme ve Golan Tepeleri'ni İsrail'e iade politikaları büyük yaralara neden oldu" diye konuştu.

ABD Kongre binasının işgalinin her açıdan yepyeni gerçeklerin de ortaya çıkmasına vesile olacağını belirten Bekin, "ABD, çağdaş demokrasi, insan hakları, özgürlüklerin sağlanması adına Afganistan, Irak, Suriye gibi birçok ülkeyi işgal edip bu ülkelerde mezhep ve etnisite savaşları çıkartarak kendine bağlı hükümetler kurdurdu ve diktatörleri başa getirdi. CFR Başkanı Dr. Richard Haass'ın 'Artık bizleri aynı şekilde görmeyecek, saygı duymayacak, korkmayacak veya bize güvenmeyecektir' ifadesi Kongre binasının işgaliyle Amerika için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının özeti gibi anlamak mümkündür" dedi. - ANKARA