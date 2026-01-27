Yenilikçi Fikirler Kampı 2023 - Son Dakika
Yenilikçi Fikirler Kampı 2023

Yenilikçi Fikirler Kampı 2023
27.01.2026 09:29
Aydem Enerji'nin düzenlediği kamp, üniversite öğrencilerinin projelerini ödüllendirdi.

AYDEM Enerji'nin elektrik perakende şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yenilikçi Fikirler Kampı, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gençlerin enerji, dijitalleşme ve sürdürülebilir yaşam konularında geliştirdiği yenilikçi projelere ev sahipliği yaptı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen programda en iyi projeler değerlendirilerek ödüllendirildi.

Gençlerin teknoloji ve enerji alanındaki yaratıcı fikirlerini desteklemek ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Yenilikçi Fikirler Kampı'na, Türkiye genelinde 11 üniversiteden 69 proje başvurdu. Ön değerlendirmelerin ardından seçilen projeler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent'te gerçekleştirilen proje geliştirme sürecinde mentörlük desteği aldı. Sürecin sonunda finale kalan 11 proje, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen final etkinliğinde jüri karşısına çıktı ve en başarılı ilk 3 proje ödüllendirildi.

Etkinlik kapsamında Manisa Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Demir, Aydem Enerji Perakende Grubu Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin de ilham veren konuşmalarıyla gençleri destekledi. Aydem Enerji Perakende Grubu Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu, gençlerin geliştirdiği projelerin sektörün geleceği adına büyük bir değer taşıdığını belirterek, "Enerji sektöründe sürdürülebilir bir dönüşüm yaratmak, gençlerin cesur fikirleriyle mümkün. Yenilikçi Fikirler Kampı, bu potansiyeli ortaya çıkaran bir platform. Bugün burada gördüğümüz her proje, yarının enerji teknolojilerinin temelini oluşturabilecek güçte. Gençleri desteklemeye ve onların fikirlerine alan açmaya devam edeceğiz" dedi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin de program sayesinde öğrencilerin teknik bilgilerinin yanı sıra merak, araştırma ve iş birliği becerilerinin de güçlendiğini vurgulayarak, "Üniversite-sanayi iş birlikleri Türkiye'nin bilim ve teknoloji kapasitesini artırmakta kritik bir rol üstleniyor. Üretilen her yeni fikir geleceğe yapılan bir yatırım. Öğrenciler bu programlarla sorunları bütüncül bir bakış açısıyla ele almayı, çözümleri farklı disiplinlerle ilişkilendirmeyi ve gerçek hayattaki karşılığını sorgulamayı da öğreniyor. Tüm ekipleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Birincilik ödülünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Otto-ID Takımı, elektrikli araç şarj alanlarının daha düzenli ve erişilebilir kullanılmasını amaçlayan çözüm önerisiyle kazandı. İkincilik ödülüne Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Rota Metan Takımı layık görüldü. Takım, biyogaz üretim süreçlerinin daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine odaklanan projeleriyle ödülü kucakladı. Üçüncülük ödülü ise Manisa Celal Bayar

Üniversitesi'nden TeknoTeam ekibinin oldu. Takım, kaynak verimliliğini artırmaya ve süreçlerin daha etkin yönetilmesine yönelik geliştirdiği yeni nesil sistem yaklaşımıyla beğeni topladı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenilikçi Fikirler Kampı 2023

