Yenişehir Spor Kulübü Yeşilay Bisiklet Turu'na katıldı - Son Dakika
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Yenişehir Spor Kulübü Yeşilay Bisiklet Turu'na katıldı

23.05.2022 10:40
Yenişehir Spor Kulübü Yeşilay Bisiklet Turu'na katıldı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları 10. Yeşilay Bisiklet Turu'na katıldı.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları 10. Yeşilay Bisiklet Turu'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla her yıl geleneksel olarak Yeşilay'ın düzenlediği 10. Yeşilay Bisiklet Turu Park 75'te başladı.

Yeşilay Diyarbakır Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen bisiklet turuna Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi (DÜ), Kayapınar, Yenişehir, Sur belediyeleri ile İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK), Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (PEDALDAŞLAR), Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü, Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Fesih Aktaş, bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda bu tür spor etkinlikleri düzenlemeye büyük önem verdiklerini söyledi.

Aktaş, bugüne kadar yaklaşık 150 bin kişinin katılım sağladığı, artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz etkinlikte sizlerle bir araya gelmiş olmak bizler için çok değerli. Sizlerin desteğiyle çok daha güçlüyüz." dedi.

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Kaynak: AA

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