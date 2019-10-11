"Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Çalıştayı"

Van'da, İçişleri Bakanlığı ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle "Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Bölgesel Çalıştayı" düzenlendi.

Bakanlığın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı ve AA iş birliğiyle kentteki bir otelde gerçekleştirilen kamu ve medya temsilcilerinin bir araya getirildiği çalıştaya, Van, Erzurum, Bitlis, Muş, Hakkari, Kars, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan gazeteciler, cemiyet başkanları ve kamudaki basın birimi temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, kamuda basın ve halkla ilişkiler birimi görevlileri ile medya çalışanlarının iletişimde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerini ele aldı.

İki gün süren çalıştayda ayrıca, güvenlik alanında çalışan bürokratlar ile medya temsilcileri arasında belirlenen veya oluşabilecek sorunlara yönelik çözüm önerilerinin oluşturulması, sosyal, yazılı ve görsel medyada toplumsal güvenliği tehdit eden unsurların saptanması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, gençlerin internetteki zararlı içeriklerden nasıl uzak tutulabileceği konuları tartışıldı.



Prof. Dr. Zeki Taştan ve Doç. Dr. Zeki Duman'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, AA Yurt Haberleri Editör Yardımcısı Levent Harman da "Güvenlik ve Medya" konulu bir sunum yaptı.

"Bölgenin pozitif haberlere ihtiyacı var"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çalıştayda yaptığı konuşmada, bölge toplantısının Van'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Batı illerinden kente gelenlerin buradan çok memnun ayrıldığını aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Van ile ilgili o kadar farklı algı var ki, geldiklerinde karşılaştıkları manzaraya şaşırıyorlar. Bu, bilinç altında oluşan olumsuz algının gerçek olmadığını anladıklarından kaynaklanıyor. Pozitif haberlerin alıcısı önceden daha azdı, son zamanlarda bu değişiyor. Pozitif haberlerin alıcıları da artıyor. Bu nedenle basın mensuplarına önemli görevler düşüyor. Basın mensuplarının bize öncü olması lazım. Bu ülke, etnik kökeni ne olursa olsun herkesin ülkesidir. Herkes birinci sınıf vatandaştır, bayrak hepimizin bayrağıdır. Ülkemizdeki bütün sorunlar hepimizin problemi, sorunların altından hep birlikte kalkacağız. Basın bizim aynamızdır. Bölgenin bozulan imajının düzeltilmesinde sizlere büyük görev düşüyor. Bölgenin pozitif haberlere ihtiyacı var."

"Doğru haber alınmasını sağlamak gazetecilerin elinde"

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Dr. Can Ozan Tuncer ise Van'da 2 gün süren önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik boyunca dile getirilen konuları not aldıklarını ve Ankara'da karşılık bulması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Tuncer, şöyle konuştu:

"Bölgeye yakın olan illerin birbirinden haberdar olması, farklılıklarıyla bir bütün olarak hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Çalıştayımız içerik olarak zengin olduğu gibi, bölgesel ve yerel sorunları da kapsaması nedeniyle olumlu ve hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. Bundan sonraki hedefimiz bu buluşmaları ve toplantıları diğer bölgelerimizde de AA iş birliğiyle sürdürmektir. Bu bölgeye daha fazla değer katmamız lazım. Aynı bayrağın atında kader ve vatan birliği yapıyoruz. Bu birliğe hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Tüm talepleri, görüş ve önerileri not aldık. İnsanların doğru habere ulaşmasını sağlamak öncelikli olarak gazetecilerin elinde. Kurumsal olarak iş birliklerini önemseyerek sizlerle bir araya geliyoruz."

İçişleri Bakanlığı Müşaviri Fevzi Sevgili de programın gazetecilerin sorunlarının tespit edilmesi ve çözüme kavuşturulması açısından önemli olduğunu bildirdi.

"AA olarak sorumlu yayıncılık örneği gösteriyoruz"

AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut, 13 dilde yayın yapan Anadolu Ajansı'nın Türkiye'deki tüm gelişmeleri dünyaya aktardığını, dünyadaki önemli gelişmeleri de Türk kamuoyuna yansıttığını ifade etti.

Çalıştaya katılan basın mensuplarının bölgede görev yapmanın zorluklarını ve yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiğini belirten Yakut, şunları kaydetti:

"Gazetecilik gönüllülük esaslı bir meslektir. Bölgede görev yapan meslektaşlarımın tüm zorluklara rağmen bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirme çabası içinde olduğunu biliyorum. Anadolu Ajansı, önemli gelişmelerde kamuoyunun bilgi edinme hakkının gerektirdiği haberciliği yaparken, bir taraftan da ulusal güvenlik ve kamu düzenini dikkate alan sorumlu yayıncılık örneği gösteriyor. Bu bizim en önemli yayın ilkelerimizden birisidir. Geleneksel gazetecilik kurallarının yanı sıra son yıllarda hızla gelişen teknolojilere de ayak uydurmamız gerekiyor. En doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak biz gazetecilerin görevidir. Bu konuda kurumlar arasındaki iş birliği çok önemlidir."

Konuşmaların ardından çalıştay, sonuç bildirisinin okunmasıyla sona erdi.