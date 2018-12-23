Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Gaziantep'te Türkiye Bağımsız Partisi (TBP) belediye başkan adayları tanıtım toplantısı düzenlendi.

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Gaziantep'te Türkiye Bağımsız Partisi (TBP) belediye başkan adayları tanıtım toplantısı düzenlendi.

TBP Gaziantep İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen programda, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hakkari, Mardin, Şırnak, Batman ve Van illerindeki belediye başkan adayları tanıtıldı.

TBP Genel Başkan Yardımcısı Fuat Şengül, belediye başkan adaylarına başarılar dileyerek, "Gelin bu sefer, bir olalım, beraber olalım. Bağımsız Türkiye Partisi'nin kıymetli adaylarını destekleyelim ve Prof. Dr. Haydar Baş'ın iktidarının ateş fişeğini bu yerel seçimlerde yakalım diyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından adayları açıklayan Şengül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayının Mahmut Özdemir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Rahime Karakeçili, Kilis Belediye Başkan adayının Mustafa Şener, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayının Muzaffer Yağmur, Batman Belediye Başkan adayının Mehmet Şükrü Elbay, Şırnak Belediye Başkan adayının Faysal Göktaş, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ahmet Türköz, Hakkari Belediye Başkan adayının Mehmet Ekşi olduğunu belirtti.

Toplantıya TBP Genel Başkan yardımcıları, Mehmet Emin Koç, Salim Kotil, Ahmet Hamdi Kepekçi, Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu ile il başkanları ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:53 Kaynak: AA

Kilis, Türkiye, Gaziantep, Politika
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