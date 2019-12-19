Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yapılan son değerlendirmede CHP'nin kazandığı belediyelerde oy oranlarının öncekine göre arttığını belirtti.

CHP tarafından "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi" düzenlendi.

Açılışta konuşan Torun, CHP'li belediyelerin yönettiği il ve ilçelerde tarım, sanayi ve turizm olduğunu belirterek, CHP'nin yerelde sağladığı başarıyı genele de taşıması gerektiğini vurguladı.

CHP'nin, Türkiye'nin her türlü sorununa sahip çıktığını dile getiren Torun, şunları söyledi:

"Tarımda da ekonomide de turizmde de çözüm önerilerimiz var. Türkiye'de hangi sorun varsa, hangi sorun yaşanıyorsa her biriyle ilgili çözüm önerilerimiz var. Çözüm önerilerimiz de gerçekçi, rakamlara dayanan ve uygulandığında da fayda sağlayacak. CHP iktidara hazır ve süratle yürüyor. Bunun da en önemli taşıyıcıları belediye başkanlarımız ve belediye başkanlarımızın başarıları olacak. Yapılan son değerlendirmede görülüyor ki kazandığımız belediyelerde oy oranlarımız öncekine göre daha fazla artmış. Demek ki bir şeyleri iyi yapınca, çözüm üretince başarı da arkasından geliyor. Yerelden genele iktidarı kuracağız."

Zirve, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seyit Torun, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in açılış konuşmalarının ardından basına kapalı 3 oturum halinde gerçekleştiriliyor.