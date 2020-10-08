YERLİ 'AKILLI BEBEK BEZİ' DÜNYAYA AÇILIYOR - Son Dakika

ÇOCUKLARDA idrar yolu enfeksiyonunun ön tanısı için İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa ortaklığında üniversite-sanayi işbirliğinde geliştirilen 'akıllı bebek bezi' dünyaya açılıyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ortaklığında çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunu erken tespit edebilmek amacıyla üniversite-sanayi işbirliğinde üretilen 'akıllı bebek bezi' dünya ülkelerine satılmaya başlıyor. Amerika, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde satılan ve pek çok Avrupa ülkesinden talep gören akıllı bez üzerinde bulunan özel solüsyon sayesinde renk değiştirerek çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığını gösteriyor.

ENFEKSİYON VARSA BEZ RENK DEĞİŞTİRİYOR

Yaklaşık 2 yıl süren çalışmalar sonucunda üretilen ve Türkiye 'de temmuz ayında piyasaya sürülen bezin üretici firmasının CEO 'su Özkan Arkan, ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "2,5 ay önce ürünü piyasa sunduk. Bu bebek bezi bakteriyel idrar yolu enfeksiyonu tayininde kullanılıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahapaşa ile ortaklaşa olan bu ürün. Bu bez dünyada ilk ve tek olan bir ürün. İşlev olarak diğer bebek bezleriyle aynı yapıya sahip ama temel özelliği bebek idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa bezin üzerinde bulunan şeritte renk değişimi oluyor. Eğer enfeksiyon varsa pembe renk oluşuyor. Medikal anlamda kullanılacak bir bez. Çocuklarda idrar almak çok zor. Bazen belirti gösteremeyebiliyor, diğer enfeksiyonlarla karıştırılabiliyor. Dolayısıyla aileler çocuğun idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğini geç anlayıp hastaneye geç başvuruyor. Bu ürün sayesinde idrar yolları enfeksiyonunun erken tespitini sağlıyoruz" dedi.

KISA SÜREDE DÜNYAYA AÇILIYOR

Akıllı bebek bezinin Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da büyük ilgi gördüğünü ifade eden Arkan, "Bu ürünü tanıttıktan sonra yurtdışından muazzam geri dönüşler aldık. Avrupa, Amerika, Orta Asya, Afrika'dan bizimle görüşen onlarca farklı ülke var. Şu anda fiili olarak Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ihracat gerçekleştirdik. Üçüncü siparişimizi de ABD'den aldık. Birkaç ay süren görüşmelerin ardından büyük bir sipariş aldık. Almanya, Fransa, Makedonya ve Balkan ülkelerinden de talepler var. Türki Cumhuriyetlerle de sipariş aşmasına geldik. Bu mutlu ediyor tabi. Projenin lisans anlaşması döneminde bile Avrupa'nın çok büyük medikal firmanın yönetim kurulu başkanı Türkiye'ye geldi ve bu ürünle ilgili görüşmeler yaptı. Dün yine bir firmanın genel müdürü gelerek ürünle ilgili ortak çalışma yapmak için görüşmeler yapıyorlar" diye konuştu.

- İstanbul