Yerli buğday tohumu 'Sorgül' Mardin'de toprakla buluştu - Son Dakika

MEZEPOTAMYA'nın en eski buğday tohumu olarak bilinen 'Sorgül', Mardin'de düzenlenen etkinlikle toprakla buluştu.

Mezopotamya'nın bilinen en eski buğday tohumu 'Sorgül'ü tohumluk olarak, Mardin ovasında ekerek iyi tarım uygulamaları ve geleneksel üretim teknikleriyle yetiştirilmesi amacıyla başlatılan 'Yaşayan Toprak Yerel Tohum' projesi, 2017 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle sürüyor. 'Yaşayan Toprak Yerel Tohum' projesi kapsamında bu yıl 4'üncü kez 'Sorgül' tohumu Mardin'de düzenlenen etkinlikle toprakla buluştu. Etkinliğe, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan, dünyanın en önemli mutfak kültürü yarışması Basque Culinary World Prize'da (Bask Dünya Aşçılık Ödülleri) iki yıl üst üste dünyanın en iyi 10 şefi arasında seçilen Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir ile çok sayıda vatandaş katıldı.