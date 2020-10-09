Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi - Son Dakika

Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi

09.10.2020 10:47
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi, System.String[]

ANKARA'da, 3 üniversite ile işbirliğinde çalışmaları sürdürülen Covid-19 ilacında sona gelindi.

ANKARA'da, 3 üniversite ile işbirliğinde çalışmaları sürdürülen Covid-19 ilacında sona gelindi. 'CNT002' isimli molekülden oluşturulan ilacın faz-2, faz-3 çalışmasında, 3 ay içinde hasta alımının tamamlanarak ilk sonuçların elde edilmesi planlanıyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ersin Erfa, "Sonuçlar çıktıktan sonra bilimsel otoriteler tarafından onaylanırsa sadece ülkemize değil tüm dünyaya derman olabilecek bir ilacı Türkiye'de üretmeye başlamış olacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, geçen salı günü ziyaret ettiği Ankara'daki Centurion İlaç'ın 75 kişilik ekip ile Covid-19'a yönelik yürüttüğü yerli ve milli ilaç çalışmalarının yapıldığı laboratuvarı DHA görüntüledi. 3 üniversite ile işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında 1 ay içinde yaklaşık 100 hasta üzerinde ilacın insan deneylerine başlanacak. Klinik çalışmalarda kullanılmak üzere 20 bin adet Covid-19 ilacı üretildi. 'CNT 002' isimli molekülden üretilen Covid-19 tedavisinde kullanılabilecek ilacın faz-2 ve faz-3 çalışmaları 3 ayda tamamlanacak. Faz çalışmaları tamamlanıp gerekli izinler alındıktan sonra ise yılda 25 milyon adet ilaç üretilebilecek.

'AKCİĞER SEMTOMLARINI ORTADAN KALDIRIYOR'

Centurion Pharma Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ersin Erfa, Covid-19 ile birlikte yerli aşının öneminin görülmüş olduğunu söyledi. Covid-19'un tedavi protokolünde yazan bazı ilaçların da üretimini yaptıklarını kaydeden Erfa, Covid-19'a ilişkin iki ayrı ilaç çalışmalarının olduğunu kaydetti. Projeye mart ayında başladıklarını anlatan Erfa, "Covid-19'u tedavi edici, özellikle akciğer semptomlarını tedavi edici molekül üzerinde çalışıyoruz. İnsanlığa umut olacak, tedavi edici ilacı çıkarmayı ümit etmekteyiz. 3 ay içerisinde ilk sonuçları almış olacağız. 'CNT002' protokolünde faz-2'ye geldik. Faz-2, faz-3'ü beraber yürütmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki ay itibarıyla ilk hastaları almayı hedefliyoruz. 3 ay içerisinde sonuçlar çıkmış olacak. Sonuçlar çıktıktan sonra bilimsel otoriteler tarafından onaylanırsa, sadece ülkemize değil tüm dünyaya derman olabilecek bir ilacı Türkiye'de üretmeye başlamış olacağız" diye konuştu.

'PATENT HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

Erfa, plazma tedavisinin tamamen antikordan geliştirilen, yani Covid-19 geçiren ve kanında virüse karşı geliştirilmiş savunma elemanları yani antikorlar bulunan insanlardan alınan plazmanın, Covid-19 tedavisine ihtiyaç duyan yeni hastalara verilmesi prensibine dayanan bir tedavi olduğunu kaydetti. Erfa, "Diğeri ise akciğerdeki hasarı ortadan kaldıran, iyileşme sürecini başlatan ve kısaltan bir tedavi protokolü. Üretilecek ilaçların tamamı yerli ve milli olacak. 'CNT002' molekülümüz ile ilgili patent hazırlıklarımız tamamladık. Umarım en yakın zamanda patentimizi alacağız. Sağlık sistemimizin ne kadar doğru çalıştığını ve diğer ülkelere göre ne kadar ileri seviyede olduğumuzu görmüş bulunuyoruz. Bu noktada başta sağlık bakanımız olmak üzere sağlık çalışanlarına, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'4 YIL İÇİNDE YERLİ AŞIYI KAZANDIRACAĞIZ'

Erfa, su çiçeği aşısı ile yerli aşı projesini de başlatacaklarını kaydederek, "Bu noktada tüm teknoloji ve alt yapı donanımına hazırız. Su çiçeği aşısı dünyada en çok tüketilen ve değer olarak da oldukça pahalı olan bir aşı olduğu için de ülkemiz ithalat yaptığından bu aşıyı yüzde yüz, antijenden itibaren Türkiye'de üretme hedefindeyiz. Yaklaşık 4 yıl içerisinde yerli aşıyı ülkemize kazandıracağız. Aynı zamanda hepatit A, hepatit B, kuduz aşısı ve grip aşısı konusunda da çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Bu noktada bakanlığımızdan 'başlayın' emrini beklemekteyiz. 2024 yılında ilk yerli canlı aşımızı, su çiçeği hücresi aşımızı üretmiş olmayı hedefliyoruz" dedi.

'BİYOBENZER ÜRETİM HATTI KURMA HAYALİMİZ VAR'

Erfa, biyoteknolojik ilaçların çağın kronik hastalıklarının en önemli tedavi edici özelliklerinden olduğuna işaret ederek, "Ülkemize, hücreden başlayan bir biyobenzer üretim hattı kurma hayalimiz var. Bunun altyapı çalışmalarını tamamladık, yatırımlarımız başladı. Yaklaşık 2 yıl içerisinde 10 biyobenzer ürünü üretir hale geleceğiz. Bunlar özellikle kronik hastalıkların tedavisinde, kanserde, karaciğer hastalıklarında kullanılabilecek ilaçlar olacak. Hem yerli üretiyor olacağız hem ihracat potansiyeli olacak hem de ithalatın önüne geçmiş olacağız. 2 yıl içerisinde bunu başarmış olacağız" diye konuştu.

Erfa, Bakan Varank'ın ziyaretinden çok mutlu olduklarını da ifade ederek, "Sayın Bakanın ziyaretinden onur duyduk, bizi motive etti. Çalışmalarımız hızlandırmak yönünde moralimiz oldukça yükseldi. Covid-19 ile ilgili projelerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi
Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi

Koronavirüs, Üniversite, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli Covid-19 ilacında sona gelindi - Son Dakika

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