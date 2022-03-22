Yeryüzü Doktorları, yaklaşık 350 bin kişiyi temiz suyla buluşturdu - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları, yaklaşık 350 bin kişiyi temiz suyla buluşturdu

22.03.2022 18:25
Yeryüzü Doktorları, yaklaşık 350 bin kişiyi temiz suyla buluşturdu

Yeryüzü Doktorları, bugüne kadar Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Kamerun, Kenya, Kongo, Nijer, Somali, Sri Lanka ve Tanzanya'da açtığı 586 su kuyusuyla 349 bin 302 kişinin temiz suya erişimini sağladı.

Yeryüzü Doktorları, bugüne kadar Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Kamerun, Kenya, Kongo, Nijer, Somali, Sri Lanka ve Tanzanya'da açtığı 586 su kuyusuyla 349 bin 302 kişinin temiz suya erişimini sağladı.

Yeryüzü Doktorları'ndan "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu'na göre 2 milyar 200 bin insanın güvenli suya erişiminin bulunmadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu'na göre, dünya çapında 450 milyon çocuğun suya erişimde sıkıntı yaşanan bölgelerde hayatını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, bunun, dünyadaki her 5 çocuktan 1'inin günlük ihtiyaçları için suya erişemediği anlamına geldiği kaydedildi.

Temiz suya erişimi artırmak adına, altyapının yetersiz kaldığı ve kurak iklime sahip coğrafyalarda su kuyuları açan Yeryüzü Doktorları'nın, en temel hak olan temiz suya ihtiyaç sahibi coğrafyalarda ulaşımın sağlanması için projeler yürüttüğü ifade edildi.

Bugüne kadar Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Kamerun, Kenya, Kongo, Nijer, Somali, Sri Lanka ve Tanzanya'da açılan 586 su kuyusuyla 349 bin 302 kişinin temiz suya erişiminin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Proje Asistanı Muhammed Celalettin Saka, temiz suya erişimin sağlık hizmetlerine erişmek kadar kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Yeryüzünün ihtiyaç sahibi coğrafyalarında sağlık sorunlarının temel sebeplerinden biri, temiz suya erişimde yaşanan sıkıntılardır." ifadesini kullandı.

Saka, sağlık hizmetlerinin yanında kirli su kullanımına bağlı oluşan hastalıkların önüne geçmek için su kuyuları açtıklarını ve insanların temiz suya kavuşması için çalıştıklarını dile getirdi.

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Afganistan, Bangladeş, Tanzanya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları, yaklaşık 350 bin kişiyi temiz suyla buluşturdu - Son Dakika


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