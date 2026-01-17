Yeşilay'dan Sadettin Saran açıklaması - Son Dakika
Yeşilay'dan Sadettin Saran açıklaması

Yeşilay\'dan Sadettin Saran açıklaması
17.01.2026 15:22
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a ziyarette bulunan Yeşilay Kadıköy Şubesi, gelen tepkiler üzerine bir açıklamada bulundu. Şube yönetiminden yapılan açıklamada "Ziyaretin ardından kamuoyunda oluşan tartışmaları dikkatle takip ediyor, bu hassasiyetleri saygıyla karşılıyoruz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, herhangi bir kişinin özel durumu üzerinden değerlendirme yapmaktan hassasiyetle uzak durmaktadır" denildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Kadıköy Şubesi tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ziyaret edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeşilay'dan Sadettin Saran açıklaması

Yeşilay tarafından yapılan açıklamada, 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında, Yeşilayın Türkiye genelinde çalışmalarını sürdüren 120 şubesine saha görünürlüğünü artırmak üzere, spor kulübü, meslek birliği, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeleri yönünde görevlendirme yapıldığı belirtildi.

Yeşilay'dan Sadettin Saran açıklaması

Açıklamada, "Yeşilay Kadıköy Şubemizin, Türkiye'nin en çok taraftarı olan kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübüne yaptığı ziyaret de bu kapsamda gerçekleşmiştir. Ziyaretin ardından kamuoyunda oluşan tartışmaları dikkatle takip ediyor, bu hassasiyetleri saygıyla karşılıyoruz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, herhangi bir kişinin özel durumu üzerinden değerlendirme yapmaktan hassasiyetle uzak durmaktadır. Tek odak noktamız, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak, gençlerimizi ve toplumumuzu sağlıklı bir geleceğe hazırlamaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yeşilay'dan Sadettin Saran açıklaması
Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilay'dan Sadettin Saran açıklaması - Son Dakika

Yeşilay'dan Sadettin Saran açıklaması
