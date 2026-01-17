Yeşilay\'dan Sadettin Saran açıklaması

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Kadıköy Şubesi tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ziyaret edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

GÜNDEM OLDU

Yeşilay tarafından yapılan açıklamada, 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında, Yeşilayın Türkiye genelinde çalışmalarını sürdüren 120 şubesine saha görünürlüğünü artırmak üzere, spor kulübü, meslek birliği, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeleri yönünde görevlendirme yapıldığı belirtildi.

"SAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

Açıklamada, "Yeşilay Kadıköy Şubemizin, Türkiye'nin en çok taraftarı olan kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübüne yaptığı ziyaret de bu kapsamda gerçekleşmiştir. Ziyaretin ardından kamuoyunda oluşan tartışmaları dikkatle takip ediyor, bu hassasiyetleri saygıyla karşılıyoruz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, herhangi bir kişinin özel durumu üzerinden değerlendirme yapmaktan hassasiyetle uzak durmaktadır. Tek odak noktamız, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak, gençlerimizi ve toplumumuzu sağlıklı bir geleceğe hazırlamaktır." ifadeleri kullanıldı.